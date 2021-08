Con el torneo en marcha, el director técnico del Atlas, Diego Martín Cocca deja abierta la puerta para que llegue otro jugador al plantel a reforzar sobre todo la parte delantera, sin embargo tampoco se aferran que traerlo, ya que hay varios factores que podrían impedirlo, como el económico y el deportivo, y es que la directiva rojinegra ya hizo el esfuerzo de contratar a tres futbolistas de ataque, como Franco Troyansky, Gonzalo Maroni y Julián Quiñones.

“Lo que dijimos es que hay un cupo más para traer un jugador y no se trata de traer por traer, hay que buscar un jugador que nos ilusione, que tenga características que no tenemos, que veamos esas condiciones que el equipo no tiene. Realmente nos tomamos nuestro tiempo, hay mucho trabajo atrás a la hora de elegir jugadores, no es traer por traer. El club está haciendo el esfuerzo que puede, hemos traído jugadores interesantes, como Quiñones, como Maroni, como Troyansky, hay un cupo más, ojalá que lo encontremos y que se pueda, porque siempre es bueno tener buenos jugadores. Pero si no se puede, será que no… esperemos que sí”, dijo el timonel atlista.

Este martes, los Zorros volvieron a la actividad en La Madriguera, luego de haber recibido dos días de descanso por parte del cuerpo técnico luego del triunfo ante Juárez FC en el Estadio Jalisco; y es que su siguiente compromiso será hasta el lunes frente a los Tuzos del Pachuca en el Estadio Hidalgo.

“Cuando tenemos una semana larga buscamos identificar lo que le hace falta al equipo, al tener tiempo buscamos estructurar todo. Dimos dos días de descanso porque también es importante, el equipo está haciendo un esfuerzo importante en lo físico. Trabajaremos mucho con los que tienen menos minutos. Hicimos un trabajo para el parado del equipo y ya empezaremos a pensar en Pachuca y evolucionar lo que vemos que el equipo necesita. Nos gusta tener semanas largar porque tenemos mucho por hacer y hay muchísimo por trabajar”, informó el entrenador del Atlas.

