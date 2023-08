El ex capitán de la Selección mexicana de futbol y actual elemento del Betis de Sevilla, Andrés Guardado, lamentó el hecho de que su relación con su antiguo club, Atlas, ha sido turbulenta debido a la negativa de la institución por contratarlo en un par de ocasiones clave en su carrera.

En primer lugar, durante la temporada 2015-2016 con Grupo Salinas al mando, Andrés Guardado expresó su deseo de regresar al club que lo vio nacer y lo catapultó al estrellato. Sin embargo, la directiva de Atlas decidió no hacer efectiva la operación, desatando controversia y decepción entre los aficionados y el propio jugador.

La situación se repitió en una segunda ocasión en 2019 ya con Grupo Orlegi, cuando Guardado nuevamente buscó regresar a sus raíces. Pese a las negociaciones, Atlas volvió a declinar la oferta, dejando al centrocampista con sentimientos encontrados por no poder vestir la camiseta de su amado equipo una vez más.

“Lo veo muy lejos, la verdad, ahorita estoy muy contento en el Betis, me ha abierto las puertas desde hace muchos años, me valora, me siento valorado, me siento querido y los dos o tres acercamientos que he tenido con la gente del Atlas en los últimos años, siempre han sido con una respuesta negativa, entonces lo veo muy lejano”, enfatizó Andrés Guardado.

Andrés Guardado y el Betis enfrentarán este miércoles por la noche al Sevilla en el “Derbi Sevillano” en el Estadio Akron de Zapopan, dentro de su gira de pretemporada por el continente americano.

IO