Como si fuera una sucursal del mismísimo Estadio Azteca; así se vive el ambiente en las tribunas del Estadio Jalisco, esto gracias a que la parcialidad azulcrema abarrotó el graderío tapatío para apoyar al América en su visita a los rojinegros del Atlas. Las Águilas presentes en su segundo hogar.

Y todo comenzó con la locura desatada en el hotel de concentración, en donde cánticos, gritos y porras para el equipo campeón; luego a las afueras del Coloso de la Calzada Independencia, con aficionados tapatíos, capitalinos, norteamericanos, de todos lados asistieron a apoyar al conjunto más ganador del futbol mexicano.

Y adentro del estadio la misma historia. Americanistas y rojinegros se enfrascaban en porras, gritos, también algunos improperios, todo con tal de buscar apoyar a sus jugadores.

Pero los rojinegros no se quedaron del todo atrás, y si fue un entradón, como hacía mucho no se veía, en gran parte fue porque la Fiel buscaba apoyar a sus muchachos que no han tenido un buen accionar en este torneo. A final de cuentas es futbol y el color, el ambiente y la pasión se vive dentro y fuera de un estadio de futbol y más si es un “monumental” como lo es el Estadio Jalisco.

SV