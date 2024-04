Atlas, a "aguarle" la fiesta al Rebaño

Chivas está ante la gran oportunidad de clasificar a la Liguilla de manera directa y aunque necesita unas cuantas combinaciones de resultados, lo primero sería ganarle al Atlas en el Clásico Tapatío de este sábado 27 de abril por la noche. Sin embargo, los Zorros no serán un escalón para el odiado rival y Jhon Murillo declaró este miércoles que uno de sus objetivos es que los rojiblancos no vayan directos a la Fiesta.

"Sería bueno ganar para que no entren directo. Además de darle una alegría a la afición , son muchas cosas buenas las que podemos conseguir como equipo. Llevo tiempo viviendo en México, me he dado cuenta de cómo se vive el juego, mis vecinos y la gente en la calle, me dicen que debemos ganar sí o sí, es lo que genera la rivalidad, tenemos una linda oportunidad", dijo el venezolano Jhon Murillo.

Las Chivas tienen 28 puntos, son el lugar siete y requieren de ganar y esperar una combinación de resultados para llegar al sexto lugar y así evitar el Play-In, mientras que Atlas está eliminado y está lugar 16 de la clasificación.

Por otro lado, Murillo se dijo feliz por vivir su primera experiencia en un Clásico Tapatío, el más pasional del futbol mexicano, ya que desde que llegó para este torneo, le han hecho saber de la importancia de no perder frente al odiado rival de la ciudad.

"La verdad que muy ansioso por mi primer Clásico Tapatío. Ya viví en esta semana y en semanas anteriores, como la gente está apasionada por este rival que tenemos, como es el clásico tapatío, así que muy ansioso, mis compañeros me han transmitido también lo que se vive en el Jalisco, así que esperemos el sábado ya enfrentar al equipo rival", comentó el sudamericano.

