Astros de Jalisco pierde primer duelo ante Hermosillo

La noche de este viernes la Arena Astros fue testigo de un cruce entre los dos mejores equipos del torneo, y por desgracia para el deporte local quien salió airoso en este duelo compromiso fueron los Rayos de Hermosillo.

Sobre la duela vimos a la escuadra sonorense medirse en contra de los Astros de Jalisco, quinteta que a final de cuentas cayó por un claro 73-88 en lo que fue el primer cruce de esta serie en el Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (CIBACOPA).

Al finalizar este encuentro Jorge Elorduy, coach de los Astros de Jalisco, reconoció las desatenciones que tuvo su equipo y que al final los llevaron a sufrir su tercer descalabro de esta campaña.

“Creo que hay un nivel de desacierto bastante grande pero creo que viene un poco de que hemos jugado demasiado con el balón en el suelo, hemos movido muy poco la pelota y hemos sido demasiado pesados insistiendo con el uno contra uno y no les hemos sacado ventaja, han tenido la defensa bien plantada en cada situación y nosotros parábamos el balón demasiado”.

“No hemos sabido leerlo, no hemos sabido interpretarlo y creo que de ahí vienen las 16 pérdidas de balón que les dieron 20 puntos en contraataque. Sin embargo el equipo lo ha intentado, lo que pasa es que con el marcador así es difícil encadenar acciones seguidas, y sobre todo si no eres capaz de adelante reforzar lo que has hecho atrás, es muy complicado”, comentó el coach.

Luego de este resultado en la casa de los Astros, el equipo de Jalisco puso su marca en 8-3, esto mientras que Rayos se afianzó en el liderato de la competencia con una marca plausible de 10-2. Ahora este sábado ambas escuadras cerrarán esta serie con el segundo duelo en la Arena Astros, mismo que arrancará a las 18:00 horas, tiempo del centro del país.

MF