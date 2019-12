Astros, a amarrar su pase a Playoffs

Se acabó el tiempo, no hay vuelta de hoja: Astros de Jalisco tiene que ganar sí o sí el día de mañana si quieren amarrar su pase a la postemporada, pues pese a que superaron a los líderes y poderosos Soles de Mexicali en el primero de la serie del pasado viernes, la quinteta jalisciense aún no ha asegurado su pase a Playoffs y tendrá nuevamente la obligación de superar a Mexicali en la última jornada para no depender de otros resultados.

Si bien es cierto que el pasado viernes Astros mostró una de sus mejores versiones en lo que va de la temporada para poder derrotar al equipo de Soles, los dirigidos por Rafael "Pachy" Cruz no pudieron amarrar su pase a Playoffs debido a que Panteras de Aguascalientes y Aguacateros de Michoacán también ganaron sus respectivos duelos.

Soles no ha perdido una sola serie en toda la campaña, y la encomienda es más que clara para el equipo jalisciense: en caso de obtener el triunfo frente a Soles el día de hoy, avanzan a la Postemporada de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) sin importar otros resultados; pero en caso de ser superados por Mexicali, Astros tendrá que esperar una derrota de Panteras en su duelo contra Abejas de León para poder clasificar a Playoffs.

Incluso Jalisco podría escalar hasta la tercera posición de la Zona Oeste con una combinación de resultados, ya que si Astros y Panteras ganan, y Aguacateros pierde en su visita a Santos de San Luis, los tres equipos culminarían la temporada con el mismo récord de 22-14 y Jalisco ganaría el triple desempate de acuerdo con los criterios de la LNBP.

