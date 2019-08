Luego de colgarse dos medallas de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, la bolichista jalisciense Aseret Zetter arribó a Guadalajara durante la noche de este jueves.

Después de una maratónica travesía que inició a las 03:00 horas de este día con un vuelo directo de Lima a la Ciudad de México, Zetter se mostró complacida por volver a Jalisco para continuar con su preparación de cara al próximo Campeonato Mundial que se realizará este mes en Las Vegas.

"Fue un viaje largo, pero por fin ya estoy en mi tierra, ya la extrañaba mucho. Yo sigo en shock, creo que todavía no asimilo todo lo que he hecho. Estoy un poco triste porque se me fue la medalla de oro, estoy segura que esa era mía pero por algo pasan las cosas. Soy subcampeona panamericana y aunque se dice fácil no lo es".

"Ahora viene el Mundial, nos vamos en 20 días, prácticamente será cambiar de ropa, maleta y vámonos. Debemos seguir entrenando, no podemos descansar. Queremos hacer un buen papel. El equipo anteriormente quedó en sexto lugar mundial y esperamos hacerlo aún mejor", finalizó.

Con estas medallas Aseret hizo historia para el boliche mexicano, pues desde 1991 que el país no conseguía alguna presea en esta disciplina dentro de algunos Juegos Panamericanos realizados fuera del país.

Asimismo, Aseret consiguió plata hace ocho años en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.

LS