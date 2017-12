Arturo de Alba quiere ser profeta en su tierra

Las ansias son visibles cuando se está cerca de hacer realidad un sueño, y en este momento no hay nadie más cercano a esta descripción que Arturo de Alba, quien el próximo domingo buscará hacer historia en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara.

El novillero tapatío, quien forma parte del cartel de triunfadores del serial novilleril 2017 en el coso tapatío, habló sobre la posibilidad de consagrarse como el mejor de la temporada y quedarse con el Trofeo Manuel Capetillo, mismo que nunca ha sido entregado a un novillero nacido en suelo jalisciense.

“Es un compromiso muy importante y, sobre todo, bonito. Esto es un sueño casi cumplido, que tuve desde que comencé como novillero, siempre me puse en mente triunfar en mi tierra y ganar el Trofeo Manuel Capetillo. Estoy cerca, pero todavía falta que salga el toro. Por ahora no me pasa otra cosa por la mente, quiero triunfar el domingo”.

Con el temor natural que siente cualquier personaje que se plante frente al toro, pero también con felicidad por haber llegado a la cita que le puede abrir la puerta grande de uno de los escenarios taurinos más emblemáticos del continente, el coleta tapatío indicó que su principal motivación es la de brindar un triunfo rotundo a su ciudad natal.

“Es un cúmulo de emociones, tienes el miedo, miedo al toro, miedo al fracaso, a cualquier sentimiento negativo, pero también muy contento, mentalizado y creyendo en mis capacidades. Sería bonito (ganar el trofeo), ya no tanto por mí, sino por mi tierra, Guadalajara ya se merece un triunfo así”.

Para el próximo domingo, Arturo de Alba partirá plaza junto al hidrocálido Ricardo de Santiago y el rejoneador de novillos queretano Santiago Zendejas, quienes lidiarán un lote de seis astados de la ganadería de La Antigua, además de compartir el ruedo con el espectáculo de los Forcados Mexicanos.

Cartel de triunfadores

El próximo domingo 3 de diciembre en punto de las 16:30 horas harán el paseíllo en la Plaza de Toros Nuevo Progreso Arturo de Alba, Ricardo de Santiago y el rejoneador Santiago Zendejas, quienes lidiarán un encierro de la ganadería de La Antigua.