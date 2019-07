Arqueros mexicanos no tendrán apoyo para acudir al Mundial Juvenil

El tiro con arco mexicano ha vuelto a involucrarse en una nueva polémica, pues ahora los arqueros nacionales han denunciado que no recibirán apoyo económico para asistir al próximo Campeonato Mundial Juvenil que se realizará en la ciudad de Madrid este mes de agosto.

"Los atletas, entrenadores y papás estamos haciendo de todo para lograr una meta y un sueño más, como equipo queremos asistir a ese evento”.

Según refieren los elementos de la selección nacional, los entrenadores fueron notificados de esto apenas el pasado 27 de julio, razón por la que ahora tienen el tiempo encima para poder conseguir los recursos necesarios para asistir a esta competencia.

Uno de los atletas afectados fue la jalisciense Ana Sofía Hernández Jeon, quien forma parte de los 24 arqueros que consiguieron clasificar a este torneo que reunirá a los mejores exponentes juveniles de esta disciplina.

“Luchamos durante un largo proceso de selección para poder ganar un boleto hacia este campeonato. El sábado 27 de julio se les avisó a los entrenadores que no se podrá dar apoyo a los atletas debido a que no hay recursos económicos. Nosotros los atletas, entrenadores y papás estamos haciendo de todo para lograr una meta y un sueño más, como equipo queremos asistir a ese evento”.

“Este sin duda es uno de mi sueños más grandes y de verdad no puedo explicar lo mucho que me gustaría ver a todos los arqueros seleccionados en ese evento y lo mucho que me gustaría asistir, así que de verdad cualquier ayuda económica que ustedes decidan donar se los agradeceríamos de todo corazón”, escribió Hernández Jeon a través de sus redes sociales.

Los elementos de la selección mexicana han señalado que fue Santiago Avitia, presidente de la Federación Mexicana de Tiro con Arco (FMTA), quien les avisó a través de WhatsApp que no contarían con el apoyo económico para acudir a esta justa mundialista.Datos para realizar donativos a la Selección.

Para realizar donativos

Banco: Ban Bajío

Nombre: Ana Sofía Hernández Jeon

No. De cliente: 20465795

Cuenta CLABE: 030320900012783000

RR