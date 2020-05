Aritz Aduriz se retira como futbolista profesional

El delantero español Aritz Aduriz informó este miércoles que tomó la decisión de terminar con su carrera como futbolista profesional a los 39 años de edad, debido a las consecuencias de su lesión en la cadera.

El atacante del Athletic Club publicó una carta en sus redes sociales y explicó que los doctores le recomendaron someterse a una cirugía y colocar una prótesis que lo ayude a llevar una vida "con la mayor normalidad posible".

"Muchas veces he mencionado que el futbol te deja antes de que tú le abandones a él. Desgraciadamente mi cuerpo ha dicho basta. No puedo ayudar a mis compañeros como me gustaría y como se merecen. Así es también la vida de un deportista profesional", redactó el oriundo de San Sebastián.

Aduriz también destacó que la pandemia de COVID-19 es una situación todavía más grave y dolorosa que ha provocado daños irreparables más allá del deporte y definió su situación como "sólo una anécdota".

"Olvidémonos de los finales soñados, porque ya tendremos tiempo de despedirnos. Y sí, ha llegado la hora del adiós y así se acaba para mí este camino inolvidable y maravilloso de principio a fin", cerró el sexto máximo goleador del Athletic.

Con la camiseta de los leones, Aduriz anotó 172 goles y tuvo tres etapas: debutó en septiembre de 2002, la segunda fue entre 2006 y 2008, salió en medio de mucha polémica, y regresó el 28 de junio de 2012.

"El donostiarra pasará a la historia como uno de los delanteros centros más carismáticos del Athletic, fuera del campo y sobre el verde, donde ha dibujado una amalgama de remates espectaculares", expresó el club a través de un comunicado.

AJ