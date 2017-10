Argentina se rinde a los pies de un "épico" Messi

Las críticas y reclamos hacia Lionel Messi se evaporaron y los argentinos quedaron rendidos a sus pies después de que sus tres goles permitieron que Argentina obtuviera su pase al Mundial Rusia 2018.

En las casas, en las calles, en oficinas, negocios, entre los políticos y en los medios de comunicación el tema central fue el desempeño de Messi en el 3-1 frente a Ecuador que logró anoche como visitante en Quito, en la última fecha de las eliminatorias mundialistas sudamericanas.

Los fanáticos celebraron en el Obelisco de Buenos Aires hasta la madrugada, ondeando banderas y besando el rostro de Messi estampado en camisetas o fotografías.

En la prensa no escatimaron adjetivos para alabar al capitán del equipo, al mejor futbolista del mundo que anoche hizo historia y alejó los fantasmas que acosaban al equipo albiceleste que temía perder el pasaje a Rusia.

"Messi superlativo", "Messi electrizante", "Messi épico", "Messi, ave salvadora", "Messi, el más grande del siglo", fueron algunos de los titulares o halagos de periodistas que, hace apenas horas, lo denostaban.

Parte del periodismo deportivo le reclama hace años a Messi que no juega con el mismo brillo en la selección que en el Barcelona, que no canta el himno argentino antes de los partidos o que "no siente la camiseta".

Messi calló anoche a todos sus críticos con los tres tantos que salvaron a Argentina de un repechaje y que lo convirtieron en el mayor goleador en la historia de las eliminatorias mundialistas.

En plena campaña electoral, los políticos no perdieron la oportunidad de aprovecharse del triunfo y escribieron mensajes en las redes sociales con la ilusión de allegarse algún voto.

"Gracias a la selección nacional por darnos una alegría a todxs lxs argentinxs", escribió la ex presidenta y candidata a senadora Cristina Fernández de Kirchner.

"¡¡¡Gracias muchachos por semejante alegría!! ¡¡¡Vamos Argentina!!! No hay discusión. Messi deslumbra siempre. Aplausos para un jugador de otro mundo", fue el mensaje elegido por el presidente Mauricio Macri.

Sergio Massa, un ex candidato presidencial y hoy al Senado conocido por su demagogia, de plano tuiteó en ruso.

En la televisión, una y otra vez se repitieron los tres goles de Messi y se reconoció que es el líder indiscutible de una selección que, después de mucho sufrimiento, garantizó su presencia en el próximo Mundial.