Nos la tenemos que tragar: Luis Alfonso Sosa

El técnico de San Luis, Luis Alfonso Sosa, salió muy molesto tras la derrota 2-1 ante el Guadalajara, que significó la eliminación de la Copa MX en octavos de final y mencionó que fueron perjudicados por el arbitraje de Óscar Mejía.

“Nos la tenemos que tragar. Todo para Chivas, para San Luis, nada. Todas para ellos. Lo que pasa es que el jugador conforme pasa el partido, va perdiendo estabilidad emocional por lo que va viviendo, por las injusticias que se dan. Me equivoqué, me molesta también que cuando el otro lado piden todas, reclaman, no pasa nada. No es normal, pero al final de cuentas, creemos que hay injusticias que se presentan en la cancha y la reacción es normal, porque se fue la ilusión por cuestiones (arbitrales). La expulsión con uno menos, no te permiten competir”.

El estratega mencionó que no pide le den todas las jugadas a su equipo, solamente que quien esté como central, pite lo que en verdad es y nada más.

“Independientemente de la categoría, independientemente de los colores, que simplemente piten lo que es, es la única queja que tenemos todos los días, en las divisiones. Quien pite, que sea nada más lo que es”.

Está seguro el técnico de San Luis, que a la Copa MX le convenía más unos cuartos de final Chivas-América, que San Luis-América, “eso está claro, por supuesto, lo comenté. Tampoco hay que estar tontos para no percibirlo, es una realidad”.