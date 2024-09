Antonio Mohamed confesó qué tan cerca estuvo de la Selección Mexicana

Luego de que Javier Aguirre sustituyera a Jaime Lozano como seleccionador nacional de México , el director argentino Antonio "Turco" Mohamed se proclamó al respecto y reveló que él estuvo entre los principales candidatos para ocupar el puesto.

En una entrevista con David Faitelson, el exfutbolista nacionalizado mexicano detalló que estuvo muy cerca de ocupar el puesto para acompañar a la Selección Mexicana rumbo al Mundial del 2026, encuentro deportivo que organizará México, Estados Unidos y Canadá, sin embargo, fue descartado por la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

¿Qué opina Antonio Mohamed de la decisión de la FMF?

Mohamed explicó en la entrevista que estuvo en contacto con diversos directivos de la Liga MX, quienes lo cuestionaron sobre cuál sería su estrategia para dirigir al Tricolor en el caso de ser seleccionador. La reunión se efectuó por medio de la plataforma de videollamadas Zoom y en ella participaron Emilio Azcárraga (Águilas del América), Jogealberto Hank (Xolos de Tijuana), Amaury Vergara (Chivas Rayadas de Guadalajara) y Ernesto Tinajero (Rayos de Necaxa).

“Tuve una charla con ellos. Presentó un proyecto de cómo sería, los jugadores que conozco, cómo me gustaría jugar, cómo llegarían los jugadores. Ya me conocen, dirigí en México por muchos años, saben cómo juegan mis equipos. Me ha tocado jugar muchos torneos” , detalló sobre la charla con los directivos.

Como bien se sabe, al final la FMF se decantó por el exfutbolista y entrenador mexicano Javier Aguirre, también conocido como "Vasco". Ante este hecho, Mohamed no se mostró molesto por la decisión de la Federación, muy por el contrario, mostró su apoyo hacia el nuevo seleccionador y, de paso, también felicitó a Rafael Márquez, quien ocupará el puesto los 4 años próximos al Mundial del 2026.

“Ahora no, ya pasó el tres. Eso sí, ya está. Lo ideal es que esté ‘Vasco’ y después Rafael Márquez por otros cuatro años” , concluyó.

