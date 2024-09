El exfutbolista argentino Maximiliano Rodríguez aseguró que le “encantaría” que Javier Aguirre, su entrenador en el Atlético de Madrid, triunfe en su etapa como seleccionador de México.

“Le tengo mucho aprecio y respeto a la Selección de México y ahora está al mando un entrenador que conozco bien, que lo tuve en el Atlético de Madrid, que me encantaría que le vaya bien”, explicó a su llegada a Monterrey, en donde mañana se disputará el “Juego de Leyendas”, que forma parte de las actividades previas del Mundial 2026.

Rodríguez coincidió con el “Vasco” Aguirre cuando el estratega mexicano dirigió al Atleti, entre 2006 y 2009, época en la que el cuadro colchonero volvió a disputar la Champions League, luego de 12 años de no hacerlo.

Para el nacido en Rosario hace 43 años, lo principal para que Aguirre tenga éxito con México es que disminuya la presión mediática que molesta al combinado tricolor, que atraviesa por una crisis de resultados deportivos, entre los que se incluyen quedar fuera en las fases de grupos del Mundial y la Copa América pasadas.

“Javier tiene material para trabajar, pero no es fácil. Cuando no tengan la presión en la cabeza y puedan jugar tranquilos, van a lograr llegar lejos en una Copa del Mundo (…) Tiene mucho trabajo qué hacer, esto no es magia, no va a cambiar de un día para otro. Necesita tiempo, algo difícil cuando se piden resultados. Le deseo lo mejor”.

Maxi es uno de los villanos de México en las copas del mundo, ya que en Alemania 2006 eliminó al Tri, entonces entrenado por el argentino Ricardo La Volpe, en los octavos de final con un gol en tiempo extra que describió “de otro partido”.