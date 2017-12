Ángelo Henríquez quiere ser el referente en Atlas

Atlas insistió tanto que lo convenció. El goleador Ángelo Henríquez, quien llega procedente del futbol de Croacia, aseguró que de entrada la Liga mexicana tiene mejor nivel que en donde estaba, así que desde ahí la mejoría era notable y la directiva de su nuevo equipo hizo un gran trabajo, ya que en el proyecto que le presentaron hay metas importantes a corto, mediano y largo plazo.

"Mi llegada a México me tiene contento, la gente me ha recibido bien en el club, en redes sociales igual y eso me motiva"

No llega para ver si puede convertirse en el hombre gol del equipo; si se se decidió a venir a Guadalajara porque está seguro que logrará alcanzar grandes metas en el equipo rojinegro y le dará a la afición muchas alegrías a esa “Fiel” que, precisó, lo ha recibido muy bien y por ellos será el referente del gol.

“Siento que llegó en un momento en el cual estoy aprendiendo mucho, que apenas inicia mi carrera, con cierta experiencia, he estado en diferentes clubes, he tenido distintos entrenadores y siento que estoy bien físicamente, con un poco más de experiencia”.

Señaló el goleador que en cuanto le ofrecieron el proyecto lo pensó un poco, pero tanto fue la insistencia del Atlas, que accedió por el tipo de proyecto que buscan, ya que hay mucha gente joven con mucho talento.

¡La firma de Ángelo Henríquez ha sido plasmada en el contrato que lo une a los Zorros!#AngeloRojinegro ⚫️ pic.twitter.com/awQkORTQ5S — Atlas FC (@atlasfc) 27 de diciembre de 2017

“Veo que en Chile la Liga Mexicana está bien valorada, hay mucho talento, es muy competitiva. Si uno viene a una Liga fuerte y lo hago bien, tengo más oportunidad de regresar a la Selección, así lo han demostrado otros compañeros”.

Respecto a sus condiciones futbolísticas, aseguró que antes que nada da todo en la cancha, siempre pelea los balones, no baja los brazos y por garra, entrega la afición no tendrá nada que reclamarle.

“Me gusta abrir espacios, dentro del área busco definir de la manera más rápida, siempre busco jugar para adelante en busca del gol. Mi llegada a México me tiene contento, la gente me ha recibido bien en el club, en redes sociales igual y eso me motiva para mojar la camiseta”.

