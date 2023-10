Andy Ruiz sorprende con su pronóstico sobre una pelea de Canelo Álvarez vs David Benavidez

El boxeador mexicano, Andy Ruiz, sigue dando de qué hablar abajo y arriba del ring, y en esta ocasión no fue la excepción, pues hace unos días dio su pronóstico sobre quién sería el vencedor en una hipotética pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y David Benavidez.

"Creo que la pelea de Canelo y Benavidez es 50-50. Es el tipo joven y hambriento como Benavidez contra un tipo como el Canelo que quiere seguir siendo campeón y la cara del boxeo. Y nunca sabes. Por eso creo que es una pelea 50-50”, respondió Andy Ruiz para "ESNEWS".

Todo esto surge a partir de que en varias ocasiones, Benavidez, el pugilista México-Americano, ha buscado concretar una pelea en contra del "Canelo" y por diversas circunstancias no ha logrado agendarse.

Hace unos días, Benavidez, se fue en contra de Saúl por no querer concretar una pelea. "Creo que el CMB tiene que hacer lo correcto y si "Canelo" no quiere pelear conmigo, entonces deberían despojarlo y dejarme pelear por el título. He dicho el contendiente número uno durante dos años y he estado haciendo mi trabajo" expresó Benavidez, dejando claro su interés por competir.



FG