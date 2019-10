Andy Ruiz promete ser ''un animal'' contra Anthony Joshua

A poco más de cuatro meses de haber derrotado contra todo pronóstico al británico Anthony Joshua, el boxeador mexicano Andy Ruiz se muestra plenamente confiado en volver a repetirle la dosis al ex campeón mundial de los pesos pesados.

En pleno campamento en Guadalajara, Ruiz reveló que ha llevado una preparación exigente de la mano del entrenador tapatío Manuel "Manny" Robles, pero aseguró que esto le servirá para mostrar su mejor versión en esta pelea de revancha pactada para el próximo 7 de diciembre en Arabia Saudita.

"Me siento muy bien en Guadalajara, todos me están apoyando. No puedo salir mucho a las calles, pero salgo de vez en cuando. Me gustó la idea de venir a entrenar acá, con mi gente, acá también tengo familia como mi entrenador 'Manny' Robles".

"Hemos llevado una gran preparación aquí, es más alto que Los Ángeles. Para mi preparación querían que yo estuviera encerrado como un animal para salir como un animal el día de la pelea en Arabia Saudita", compartió el púgil mexicano.

Respecto a la sede de la pelea, Ruiz se mostró mucho más optimista con la idea de dar la revancha en Medio Oriente, esto a pesar de que semanas atrás él y su equipo se manifestaron inconformes con esta situación.

"Estará bien, será bonito, es un gran lugar y estoy seguro que habrá muchos mexicanos que irán para apoyarme, sé que no vamos a estar solos y si gano de nuevo vendrán peleas igual de interesantes, pero ahora sólo pienso en Joshua", finalizó.

Pase lo que pase en esta pelea de revancha, Andy Ruiz ya tiene un lugar fijo en la historia del pugilismo nacional, pues además de haber destronado a un Joshua que parecía imbatible, también se consagró como el primer campeón mexicano de los pesos pesados. Hoy por hoy, en la búsqueda de refrendar su triunfo, Jalisco se ha vuelto su casa.

OF