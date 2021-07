El delantero André-Pierre Gignac aseguró este jueves que afrontará con la Selección de Francia "con mucha motivación" el reto de los Juegos Olímpicos de Tokio, donde cree que su equipo irá a "buscar una medalla".

"Se remonta a enero, febrero. El entrenador me llamó y me comunicó su interés. Quería conocer mis expectativas, mis deseos", explicó el exfutbolista del Marsella sobre sus primeros contactos con Sylvain Ripoll.

"Cuando sabes que Francia no ha estado ahí desde 1996 y cuando tienes 35 años, y no has jugado con Francia desde hace cinco años, obligatoriamente te pones como loco, con mucha motivación", añadió.

La lista de Ripoll fue complicada de diseñar porque numerosos clubes se negaron a liberar a jugadores inicialmente elegidos por el seleccionador.

Gignac juega desde hace más de cinco años en Tigres, donde es una de las figuras de la Liga MX.

En su grupo de la primera fase, Francia se enfrentará a México, Sudáfrica y a los anfitriones japoneses.

