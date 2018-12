Ana Guevara rechaza publicación de revista francesa

Ana Gabriela Guevara rechazó las declaraciones publicadas por la revista francesa "Auto Hebdo", sobre los sobornos y corrupción en el regreso de la Fórmula Uno a México.

"No tengo nada que decir porque yo no las hice", aseguró la ex atleta después de su toma de protesta como titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). En la publicación, "Auto Hebdo" citó a Guevara: "En México hay cosas más importantes; una gran parte de la población vive por debajo de la línea de pobreza. Corrupción y sobornos permitieron que el Gran Premio regresara a la Ciudad de México".

La medallista olímpica negó tomar acciones legales en contra de la revista, ya que no tiene "nada que decir" al respecto.

En sus primeros días al frente de la Conade, Guevara ya aseguró que cualquier evento deportivo en el país, ya sea Fórmula Uno, NFL, MLB, es bienvenido cuando sea para el beneficio de los mexicanos.

GC