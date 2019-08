Ana Guevara pedirá más presupuesto rumbo a Tokio 2020

La directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, compartió este martes que se revalora el presupuesto para los siguientes meses, rumbo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Antes de la ceremonia de abanderamiento de la delegación que acudirá a los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, tuvo una reunión con el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, para analizar el presupuesto.

Hasta hoy se habla de 400 millones de pesos a dedicarse a la preparación de los atletas rumbo a la justa olímpica.

"Nada hay definido. Antes de salir a la ceremonia de abanderamiento tuvimos una reunión y estamos revalorando y puede cambiar la cifra a la alza", indicó la directora de la Conade.

La ex atleta destacó que hay un gran ánimo, un entusiasmo distinto al existente antes de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

"Creo que pueden salir mejores opciones y más garantías para que el trabajo sea mejor para Tokio", comentó a los reporteros.

La directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, deseo éxito a los seleccionados y conminó a los 184 atletas a dar su mejor esfuerzo, para hacer sonar el himno nacional en tierras peruanas. #Lima2019 ���������� pic.twitter.com/VMl2HOxrHq — CONADE (@CONADE) August 13, 2019

Guevara Espinoza acompañó este martes al Presidente Andrés Manuel López Obrador en la ceremonia de abanderamiento de la delegación para los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, la cual se realizó en el patio de Palacio Nacional.

"No puedo dejar de pensar que ustedes, los 184 deportistas que integran esta delegación, se han preparado para ser los mejores y son una potencia, no solamente en América Latina, sino también a nivel mundial, porque nos han dado muchas satisfacciones al deporte de México", expresó en su discurso la ex velocista.

Dijo a los atletas que en ellos está el poder y el gran reto, pese a las adversidades que enfrentan, de que no hay ningún obstáculo para sacar adelante el nombre de México.

Ya en entrevista y respecto al anuncio del Presidente Andrés Manuel López Obrador de dar beca de 20 mil pesos mensuales a cada uno de los participantes, así como 40 mil pesos a quien gane medalla de oro, 35 mil a los que alcancen la de plata y 25 mil para quien logre el bronce, Ana Gabriela se mostró entusiasmada.

"Los estímulos anunciados hablan del compromiso del Presidente; a partir de estos Juegos hay un antes y un después en la administración deportiva. No tenemos que exigirles mucho a los paralímpicos, ya que siempre han dado muy buenos resultados", afirmó.

Respecto al apoyo que se va a otorgar a los entrenadores, comentó que es un gran aliciente para todos y en la historia del deporte, porque al entrenador, que dedica todos los días a preparar al atleta, se le reconoce muy poco.

OF