Luego de la finalización de los Juegos Olímpicos de París 2024, Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), abordó el tema de la relación entre su institución y el equipo de Natación Artística, quienes enfrentaron dificultades para financiar su viaje a la capital francesa.

En una entrevista con RÉCORD+, Guevara no dejó de expresar sus opiniones y aseveró que no existe nada que solucionar con las atletas de Natación Artística. Según Guevara, las nadadoras se han encargado de gestionar sus propios beneficios y obtuvieron sus resultados en el Mundial de Fukuoka en parte porque enfrentaron una competencia menos rigurosa. "Utilizaron la situación para obtener beneficios, recuerdo la llamada con Arturo Elías y le dije que terminarían en octavo o décimo lugar. Terminó en el puesto en que lo hicieron porque no participaron Rusia ni Bielorrusia. Toda la farsa con la que nos engañaron, no hay nada que resolver ni que aclarar. Nos corresponde, responsablemente, cuidar las finanzas y asegurar que el destino del recurso sea el adecuado", afirmó Guevara.

Además, Guevara desmintió las afirmaciones de las sirenas mexicanas, quienes han alegado falta de apoyo económico por parte de la CONADE. La directora aseguró que desde 2023, se ha proporcionado la beca correspondiente a todos los deportistas. "Aclaro que la beca se mantuvo por orden de un juez; es falso que no se les haya dado apoyo. La beca ha estado disponible desde finales del año pasado. Ellos quieren seguir difamando y manchando nuestra imagen", agregó Guevara.

Guevara también subrayó que la beca fue otorgada a todos los atletas bajo la orden judicial, y reafirmó que el equipo de Natación Artística siempre ha contado con el respaldo necesario, a pesar de las declaraciones en contrario de las atletas.

En relación con la controversia que ha surgido con las sirenas mexicanas, Guevara apuntó a World Aquatics como la principal causa del cese del apoyo para los nadadores y clavadistas mexicanos. "World Aquatics fue el que inició el proceso que llevó a la falta de apoyo para el equipo mexicano. El comité estabilizador, que ha sido más desestabilizador, es ilegal, y no podemos asignar recursos a dicho comité. Al no haber una federación, no existe una cadena adecuada para otorgar apoyo a los atletas, ya que la regla establece que la solicitud debe venir de la Federación", concluyó Guevara.

BB