Amerike realiza curso de Serious Games

La primera edición del curso Serious Games for Health and Sport en Guadalajara se llevó a cabo el 21 y 22 de abril en el Instituto de Estudios Universitarios Amerike, con la finalidad de brindar herramientas para aprender, conceptualizar e implementar soluciones realistas y duraderas para mejorar la salud y el deporte a través de la tecnología.

Los impartidores del curso fueron el Dr. Yuri Quintana, director de informática global de salud en la división de informática clínica de Beth Israel Deaconess Medical Center y profesor asistente de medicina en la Escuela de Medicina de Harvard; junto con Daniel Arguedas, director académico de nuevas tecnologías interactivas del Instituto de Estudios Universitarios Amerike.

“Este curso lo hemos hecho dos veces con mucho éxito en Barcelona, donde damos los principios de los diseños y mostramos qué se ha creado en el ámbito de Serious Games en el sector de salud y deportivo; y damos las herramientas para la creación de estos juegos”, comentó Quintana.

Mientras que Arguedas detalló que “es un curso intensivo que tiene una visión integral sobre en qué consiste y qué pasos se tienen que dar para desarrollar un producto de este ámbito. Planeamos hacer más ediciones donde tendremos la participación regular de Harvard para expandir y profundizar este tema, se irá expandiendo gracias al convenio que tenemos con la Universidad de Harvard”.

Los Serious Games for Health and Sport son “productos, aplicaciones o máquinas que funcionan para una finalidad útil para las personas, como los juegos para los niños, pero es un software con principios y tecnología de un juego para que se consiga el objetivo final”.

El objetivo de estos es poder “educar, entretener y motivar a la gente para hacer cambios saludables en sus vidas. Es una estrategia el educar a las personas de una manera entretenida y usar el ánimo para implementar esos cambios saludables. Estos juegos son un campo que usa psicología, tecnología, técnicas… y combina estos elementos para crear productos y métodos que eduquen y entretengan”, especificó Quintana.