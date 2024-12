El director técnico del América, André Jardiné, expresó sus impresiones tras la victoria 2-1 de su equipo sobre Monterrey en el partido de Ida de la gran final del Apertura 2024. Aunque satisfecho con el resultado, el estratega brasileño admitió que el marcador pudo haber sido más amplio, lo que dejó una sensación de frustración y “perdonó” al Monterrey en este encuentro.

"Finales son finales, fue un partido parejo. Monterrey hizo un buen primer tiempo, tentándonos al juego, y no encontrábamos la manera de presionarles, eso nos costó. Era merecido el 1-1, pero no me gustó mi equipo en esa etapa. En el segundo tiempo creamos al menos seis o siete chances de gol, logramos remontar y quedar cerca de anotar más. Eso me deja con buenas sensaciones, pero frustrado por no haber hecho otro gol", comentó.

El técnico destacó la importancia de mejorar en el partido de vuelta, señalando que deberán ser más contundentes para asegurar el título. Jardiné evitó entrar en controversias sobre el arbitraje, aunque mencionó que no considera que el América sea favorecido, como se ha sugerido en algunos sectores: "No hablo del arbitraje, pero no creo que sea malo. Decir que se favorece al América está de moda, pero eso no existe".

Por otro lado, Jardiné elogió a su rival y resaltó la calidad del plantel regiomontano. "Monterrey tiene un gran equipo, jugadores muy técnicos y un entrenador probado. No están en la final por casualidad. Han hecho inversiones importantes para tener futbolistas del nivel europeo. Es una final justa, y América también tiene argumentos para competir".

Con la ventaja mínima en el marcador, América se prepara para visitar el estadio BBVA en busca del tricampeonato, mientras que Monterrey buscará revertir el resultado con el respaldo de su afición.