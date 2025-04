Las formas de entretener

Qué entretenido es el futbol mexicano. Pródigos para el comentario, el debate, el análisis, la charla de café, temas que no están primordialmente basados en lo que sucede en la cancha.

La situación del León respecto al Mundial de Clubes es un tópico que se mantuvo vigente, sustentado por las especulaciones sobre este asunto, a pesar, y hasta que el TAS emita su resolución habrá certezas, por ahora todo es plática.

El Monterrey nos obsequió el apasionante capitulo de “Canales contra la puerta de cristal”, con un ambiente aparentemente enrarecido, por presuntas diferencias entre el técnico Martín Demichelis y los referentes de su equipo.

En este caso, el Guadalajara colaboró para que la novela de los Rayados tuviera un final feliz.

La derrota de la Chivas en la Sultana pudo haber sido una medianamente “operación cicatriz”, o por lo menos darle crédito al estratega argentino para que dirija el Clásico Regio ante unos Tigres a los que Paunovic cuando Pizarro y compañía le dieron las “gracias” estaba en tercer lugar, actualmente se ubican en el sexto puesto.

A estas alturas de la competencia los equipos ya deberían estar cerca de alcanzar su mejor rendimiento; en el caso del Guadalajara es experimentar partido a partido, sin cuadro base, con variantes difíciles de entender. Con Oscar García y ahora con Gerardo Espinoza cada encuentro es un “palo de ciego” que simplemente no pega.

El Guadalajara solo tiene el compromiso del torneo local, es decir, no se puede esgrimir que por la cantidad de partidos, no tienen que hacer rotaciones en sus alineaciones a diferencia de América, Tigres, Pumas y Cruz Azul.

Jornadas dobles no han habido y tuvieron el receso de la Fecha FIFA.

El desastre se intenta matizar con las frases huecas que venimos escuchando cuando la solución no se encuentra: que el equipo por momentos de los partidos tiene buenos lapsos, que deja buenas sensaciones, etcétera.

Puede ser que al Rebaño le alcance para jugar el Play In; le resta visitar al Mazatlán, recibir al Puebla y cerrar en el Jalisco contra el Atlas.

Pero por lo que se ve en la cancha el panorama no invita al optimismo.

La directiva rojiblanca, lejos de estar esperando algún “milagro” para este campeonato, ya debería estar pensando en el próximo torneo.

El Atlas no se queda atrás en eso de las penurias. No ha sido el torneo que los rojinegros y Gonzalo Pineda hubieran deseado. En algunos pasajes de la contienda dio la impresión de que los Zorros podrían repuntar, pero no fueron consistentes en los buenos resultados.

Después del empate contra Juárez en el Jalisco, Gonzalo con argumentos señaló errores arbitrales que perjudicaron a su equipo.

Desafortunadamente de los silbantes se quejan todos, unos por costumbre otros con razón, aunque lo cierto es que el trabajo de los árbitros en términos generales ha dejado mucho que desear.

A la Liga MX ni cómo ayudarla. La semana pasada fue la polémica por el partido de Chivas en el Jalisco, ahora un conflicto de intereses entre televisoras llevado al terreno legal que evitó que el partido Pachuca contra América se transmitiera aquí, allá y acullá. La medida complicó la instalación del VAR.

Este hecho demostró que siendo un partido en cierto grado atractivo, no se transmitió y el “mundo no se acabó”. Para Mikel Arriola debió de ser una noticia devastadora.

Los americanistas que seguramente fueron los más afectados, y con razón, por la falta de transmisión, pueden aplicar eso de “ojos que no ven corazón que no siente”.

Los seguidores de los Tuzos tuvieron la oportunidad de ir al estadio y dar fe de lo ocurrido.

En la tabla de posiciones las cosas se han compactado y a tres jornadas de que concluya la fase regular, así como no queriendo, algo de emoción podría surgir.