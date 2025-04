Sensei rojinegro

Resultados Jornada 14 Liga MX

León no levanta y empata a un gol contra el Querétaro, el no ir al Mundial de Clubes le ha pesado al equipo. Necaxa sigue avanzando a la liguilla directa y le gana 2 – 1 a los Xolos de visitante. En un partido aburrido Tigres no puede con el Puebla y empatan a un gol. Atlas empata a un gol contra Bravos de Juárez ante un arbitraje desastroso que le roba al rojinegro 2 penaltis claros. Pachuca derrota 1 – 0 al América, las Águilas deciden alternar su cuadro y esta vez no le funciona, sigue de líder. San Luis le gana 2 – 1 a Mazatlán ambos equipos fuera del Play In.

Monterrey después de una semanita de broncas internas, derrota 3 – 1 a las Chivas, estas insisten en mantener en la alineación a jugadores que no rinden y dejar en la banca a otros que serían de gran utilidad, del Chicharito mejor ni hablamos. Cruz Azul le gana a Pumas 3 – 2 y escala posiciones, los Pumas están con alfileres dentro de los diez, la maquina juega en Puebla y le va bien en cancha ajena. Toluca le gana 2 – 1 al Santos, empata en primer lugar a las Águilas y ya está en la liguilla.

Concacaf Copa de Campeones Juegos de Ida

No se hacen daño, América y Cruz Azul empatan a 0 goles, la máquina no anotó de visitante que es factor de desempate. Tigres también empata a 0 goles contra LA Galaxy, ahora a terminar la obra en casa. Pumas mete gol de visitante y se trae un empate a 1 gol ante Whitecaps, LAFC le gana en casa 1 – 0 al Inter Miami. Los 4 juegos se definirán en la Ida.

Concacaf Copa de Campeones Juegos de Vuelta

Martes 8 de Abril

Tigres vs LA Galaxy 7.00 pm, Cruz Azul vs América 9.30 pm.

Miércoles 9 de Abril

Inter de Miami vs LAFC 6.00 pm, Pumas vs Whitecaps 8.30 pm.

Champions League Cuartos de Final Juegos de Ida

Martes 8 de Abril

Bayern vs Inter 1.00 pm, Arsenal vs Real Madrid 1.00 pm.

Miércoles 9 de Abril

Barcelona vs Dortmund 1.00 pm, PSG vs Aston Villa 1.00 pm.

Jornada 15 Liga MX

Jueves 10 de Abril

Tijuana vs San Luis 8.05 pm.

Viernes 11 de Abril

Necaxa vs Pachuca 7.00 pm, Mazatlán vs Chivas 9.05 pm.

Sábado 12 de Abril

León vs Puebla 5.00 pm, Pumas vs Juárez 5.00 pm, Tigres vs Monterrey 7.00 pm, Atlas vs Toluca 7.05 pm, América vs Cruz Azul 9.10 pm.

Domingo 13 de Abril

Santos vs Querétaro 5.00 pm.

Casos y Cosas del Futbol

Raúl Lozano

Ahora que Raúl tuvo una excelente actuación en la Final Four. Esta es su estadística en tiros penales.

Tienen un total de 42 penales tirados, 40 anotados con un 95.2% efectividad.

Selección Mexicana 15 penales anotados

Wolverhampton Wanderers F.C., Premier League 10 penales Anotados.

Fulham Football Club, Premier League 5 Penales Anotados.

Benfica Futbol Portugués, 5 Penales Anotados.

Club América México, 5 Penales Anotados.

Europeos en la Liga MX 2025

Francia: André Pierre Gignac (Tigres), Antoine Salles Lamonge (San Luis).

Grecia: Giorgios Giakoumakis (Cruz Azul).

Polonia: Mateusz Bogusz (Cruz Azul).

Italia: Cristiano Piccini (San Luis), Nicolas Fonseca (León).

Serbia: Uros Djurdjevic (Atlas).

Portugal: Joao Días Paulinho (Toluca),

Paises Bajos: Javairo Dilrosun (América). Oussama Idrissi ( Pachuca)

España: Álvaro Fidalgo (América), Sergio Canales, Oliver Torres y Sergio Ramos (Monterrey), Unai Bilbao (Xolos), Pau Lopes-Sabata (Toluca), Rubén Duarte (Pumas). Francisco Villalba (Santos).

Los Máximos Goleadores de la Selección Mexicana

Javier “Chicharito” Hernández 52 Goles

Jared Borgetti 46 Goles

Cuauhtémoc Blanco 38 Goles

Raúl Jiménez 37 Goles

Luis Hernández 35 Goles

Carlos Hermosillo 34 Goles

Enrique Borja 31 Goles

Luis Roberto Alves “Zague” 30 Goles

Hugo Sanchez 29 Goles

Luis García 28 Goles

8 de estos Jugadores en algún momento vistieron la camisa del América.

Nuestra Liga MX es...

Es una pachanga, cada vez de mal en “pior”, es increíble como se ha estado perdiendo todo y cuando digo todo es el que no hay una cabeza que ponga orden. Antes cuando la Televisión no metía la mano, todos los equipo tenían su día y horario de juego, ahora la Tv manda y coloca los juegos a su conveniencia, y es una verdadera pachanga te ponen el día y la hora que quieren y los equipos se quedan callados.

Siempre se ha sabido que no todos los equipos pesan igual y lo acabamos de ver como a las chivas le autorizaron el cambio de estadio, todo fue express ni la Federación ni las autoridades le pusieron trabas.

El arbitraje y el Var es otro punto, no se mide igual a todos, acciones iguales y criterios diferentes, los árbitros se han hecho dependientes del VAR y muchos esperan a que esta herramienta les indique lo que hay que marcar.

Tan malo el pinto como el colorado.

Es una tristeza nuestros equipos Tapatíos, la verdad de los 2 no se hace uno, el abuso que hacen ambas directivas de sus seguidores es impactante, ojalá pronto se den cuenta que la Gallina de los Huevos de Oro, se puede morir.

Por orden alfabético: Atlas. El equipo rojinegro después de que se obtuvieron los 2 campeonatos, se fue desmantelando poco a poco y la verdad ya casi no queda nada de esos jugadores. Los dueños del equipo que sabemos tienen más equipos, poco les importa el Atlas y lo demuestran cada vez más, dejando ir lo poco que vale la pena y haciendo apuestas a jugadores poco reconocidos en el extranjeros y lo que consiguen de otros equipos son jugadores que no han dado el ancho en esos equipo y son baratos o prestados. La cantera no ha generado ningún jugador importante, me dicen que vienen buenos prospectos en las generaciones del 2006 y 2007, pero hasta no ver no creer.

Cuando el equipo brillo fue porque las fuerzas básicas estaban sacando muy buenos jugadores y se apuntalaron con otros que llegaron, hay que recordar la Generación 1998 – 1999. Como no acordarse de aquellos tiempos y no hace mucho que en todos los equipos mexicanos había un jugador producto de las fuerzas básicas del Atlas.

Los Amigos de Orlegi, teniendo unas instalaciones de primer mundo en la Academia, se preocupan más por vender camisetas y estar haciendo variaciones de nuestra tradicional camiseta y no se diga con los pases rojinegros, puro negocio abusando de los fieles seguidores. Es un hecho que se va pagar multa este torneo y hay que darle gracias al Sr. Que ya no hay descenso, el otro equipo del Grupo va terminar en último lugar, pero ese es harina de otro costal.

Que nos depara con estos señores, esperamos que se den cuenta los "bultos" que trajeron este torneo, como es posible que ya se va acabar el torneo y no juegan, y del entrenador que se puede decir ha demostrado que no tiene los tamaños ni el conocimiento para ser un entrenador de primera división.

Nunca he sido una persona que invite a boicotear al equipo ni ahora, ni con Tv Azteca ni los 124 Socios, pero si necesitamos hacer sentir a los actuales directivos que ya basta de experimentos baratos.

Guadalajara

Las Chivas, otro que anda de capa caída. Como no recordar, aunque no queramos, que todos los jugadores Nacionales querían jugar en el Guadalajara, ahora ya no se ve eso y los patea balones reconocidos que han llegado no quieren seguir y buscan salir. Hay otros equipos que son mejor opción y escaparate que el rebaño sagrado.

Recuerdo que se decía si el “Guadalajara anda bien, la Selección va estar Bien”, son pocos los que llegan. Tienen uno de los estadios más bonitos del país y por ser una de las aficiones más grandes, venden muchos abonos y camisetas, pero el producto que ofrecen no es de la calidad.

Siento yo que también que el Guadalajara se atorado en producir jugadores de fuerzas básica, en este punto es cierto que llegaron a nuestra ciudad fuerzas básicas de otros equipos y estos se han estado llevando jugadores a otras entidades.

No puedo hablar mucho de los rojiblancos, por que desconozco su intimidad, pero lo que se ve es que, por que solo juegan Mexicanos, deben buscar los mejores que hay en el mercado nacional y en el extranjeros, obvio que es una inversión muy fuerte, pero siento que la recuperarían pronto.

Olvídense de traer cartuchos quemados como el Chicharito, que fue un gran jugador, pero ahora da lástima, el equipo actual necesita una buena sacudida y dejar salir muchos que ya no aportan.

Trascendió que para este campeonato si trataron de traer a Orbelin y a otros jugadores de Europa, pero se cayeron las negociaciones por que los querían a préstamo o pagarles un sueldo más bajo del que tienen en aquellos lares.

En la semana ya anunciaron la venta de los Chiva Abonos con un incremento, y saben que, se van a vender peroooooo que van a ofrecer.

Ambos equipos deben tener fuertes inversiones, tienen lo más importante: aficiones muy fieles y buenos estadios.

Lo único bueno de Atlas y Chivas son sus equipos femeniles, Guadalajara estará en la liguilla y Atlas puede acceder, depende de sus próximos resultados.

Y que siga rodando el balón.