Una vez más, la afición rojiblanca fue testigo de cómo las Águilas se proclamaron campeones en un torneo que resultó perfecto para ellos. Sin embargo, lo más doloroso de esta situación, es que el equipo azulcrema supera por dos títulos más a las Chivas que, parece, están lejos de competir a la par de su acérrimo rival, así lo mencionó Camilo Romero, exfutbolista y campeón del Rebaño.

“A nosotros los aficionados nos tiene que doler (el campeonato del América), a mí me duele muchísimo. No sólo que hayan el hecho de verlos campeones, sino que rebasa a Chivas por dos estrellas más. Pero este golpe lo tiene que reconocer el Guadalajara para mejorar en su forma de proyectar para poder crecer y no sólo empatar al América, sino mostrar un poderío para buscar más títulos”, indicó el histórico jugador.

“Cada vez los torneos para el Guadalajara son más difíciles. Actualmente, no hay tanto futbolista mexicano como para poder escoger. Estamos pasando por una de las peores etapas del futbol nacional en cuestión de jugadores de gran calidad y que sean mexicanos. Chivas no tiene ninguna opción para poder comprar”, añadió Romero.

Dejando los colores de lado, Camilo reconoció el gran momento que viven los de Coapa y confesó cuáles fueron los principales factores para que sumaran un trofeo más a sus vitrinas.

“América es un gran grupo con un entendimiento clarísimo por parte del entrenador y cuerpo técnico, los cuales tenían muy clara la idea futbolística y sumar la catorce. El convencimiento del equipo y el andar de los partidos los hizo cada vez más fuerte. Ellos se la creyeron, tienen jugadores muy determinantes y que marcan la diferencia”, concluyó Romero.

