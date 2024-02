En este tipo de encuentros, los favoritos no existen. Este sábado por la noche, en punto de las 21:00 horas, el Estadio Azteca será testigo de uno de los partidos más esperados por la afición capitalina y gran parte del país, el Clásico Joven entre América y Cruz Azul, un encuentro con pronóstico reservado en esta Jornada 8.

Un partido en donde medirá fuerzas el súper líder del Clausura 2024 y quizás el que mejor está jugando, como es La Máquina de Cruz Azul, y el campeón América, un equipo que puede ser favorito en cualquier cancha en donde se presente, pero que actualmente atraviesa por un momento complicado. A pesar de eso, encontrar a un favorito para llevarse los tres puntos, podría resultar casi imposible, según explicó el volante y capitán celeste, Carlos Rodríguez.

“Creo que me ha tocado disfrutar clásicos en Monterrey y Cruz Azul y en este tipo de partido no hay favoritos por más bien o mal que vaya un equipo u otro, no hay favoritos, lo que me ha tocado vivir es que en estos partidos hace un plus o un extra y bueno no importa que también vayas o que también hagas las cosas, nosotros saldremos de la misma manera para seguir creciendo como equipo y seguimos mostrando lo que queremos dentro del campo, y esperemos que el resultado nos acompañe”, dijo “Charly” Rodríguez.

Pero, ¿cómo enfrentar a las Águilas, un equipo que ha sido dominador de este tipo de partidos, incluidas dos finales?, “Charly” Rodríguez tiene la clave, la cual es ir y disputarlo “con la misma mentalidad que hemos afrontado desde el primer partido de esta temporada, creo que el plantel tiene esas ganas, y esa ambición de trascender, hacer cosas importantes, y esa es la manera en la que hemos trabajado cada fin de semana, y cada partido que hemos tenido en busca de la victoria”, comentó.

En donde no todo es miel sobre hojuelas es en Coapa, ya que las Águilas de André Jardiné atraviesan por una ligera crisis de resultados, pero también de funcionamiento, a pesar de eso están a tan solo cuatro puntos del líder general.

El brote de COVID-19, lesiones y bajas de juego han hecho mella de un equipo que lucha por lograr más títulos en este semestre, incluida la Liga, la Concacaf y la Leagues Cup. Sin embargo, también luchan por convencer a elementos como Henry Martín de renovar contrato y de mantener a otros futbolistas en el plantel, como Sebastián Cáceres y Álvaro Fidalgo.

MF