América le dará la vuelta en el Azteca, confía Miguel Herrera

El técnico del América, Miguel Herrera, aseguró este jueves que a pesar de haber perdido el partido de ida de la final del torneo Apertura ante el Monterrey, su equipo está listo para dar la vuelta y ganar el título el domingo.

En conferencia de prensa tras la derrota 2-1 en la ida de la final del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, el "Piojo" dejó en claro que su escuadra tiene los argumentos para darle la vuelta el domingo en el estadio Azteca y lograr el título.

"El equipo se va reponer, cerramos bien los espacios, hay que trabajar y en el Azteca le daremos la vuelta. El equipo hizo un buen trabajo, la ventaja es mínima y le daremos la vuelta. Hay mucha (confianza)", apuntó.

Reiteró que tiene "confianza en el grupo, se mata por conseguir los resultados, hicimos un partido bueno, se nos escapa un partido que pudo haber sido mejor, hay que ganar para levantar la copa".

Reconoció que necesitan una mayor concentración en las acciones de táctica fija, ya que los Rayados lograron sus anotaciones por esa vía.

"Me parece que debimos haber estado más atentos en la pelota parada, debemos estarlo, desafortunadamente en esa falta de atención recibimos los goles, con un hombre menos es difícil mantenerse en la pelea, pero le iremos a dar la vuelta en Ciudad de México", aseguró.

Opina sobre el arbitraje

El timonel azulcrema, dijo desconocer las razones por las que el árbitro Luis Enrique Santander no acudió al VAR para revisar una posible falta sobre el portero Guillermo Ochoa, previo al segundo gol de Monterrey.

"No entiendo por qué el árbitro no va al VAR a revisar la jugada, el VAR está para ayudar, ya no le podemos reclamar al árbitro, la decisión final es de árbitro", dijo.

El jóven lateral mexicano tuvo un partido destacado. EFE/M. Sierra

Jorge Sánchez afirma que América ganará el domingo



Pese a la derrota de 2-1 que sufrió el América en el partido de ida de la final del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, el defensa Jorge Sánchez confió que serán capaces de remontar en el estadio Azteca para lograr el título.

"El último fue un golazo, lo meten al último, ahora hay que estar listos para ganar el domingo, estamos convencidos de que lo vamos a hacer", dijo.

Manifestó que han sido capaces de sobreponerse a situaciones similares y todavía más complicadas, por lo que solo necesitan hacer su futbol para merecer el resultado que necesitan.

"Hay confianza en lo que hemos hecho, estamos a un paso y esperamos lograrlo, lo que necesitamos es unión. Vamos al Azteca y creo que vamos a hacer las cosas muy bien", apuntó.

Sobre la actuación del árbitro Luis Enrique Santander, sobre todo en el segundo gol de "Rayados" en el que se pidió una falta sobre el portero Guillermo Ochoa, destacó que los reclamos fueron resultado de la intensidad con la que se viven estos partidos.

"Está la adrenalina al máximo y pues uno se calienta, pero ellos tienen la última decisión", sentenció el joven elemento.

JL