Primer round para Rayados

De manera dramática y con un gol de chilena del argentino Rogelio Funes Mori, Rayados de Monterrey vino de atrás para vencer 2-1 al América, en el partido de Ida de la Final del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

Un autogol de Carlos Rodríguez adelantó a los de Coapa al minuto 44, pero el colombiano Stefan Medina logró la paridad al 45+2 y Funes Mori marcó el de la diferencia al 90’+2, de este duelo disputado en el Estadio de Rayados.

El partido

Dos disparos, uno de Rodolfo Pizarro y el otro del argentino Rogelio Funes Mori, que fueron bien controlados por Guillermo Ochoa, fue lo que pudo generar el cuadro de la Sultana del Norte, pese a que tuvo más tiempo el esférico.

Mientras los de la capital del país llegaron muy poco, pero tuvieron la más clara al minuto 28, en un balón que le quedó en las afueras del área al argentino Guido Rodríguez, quien sacó un disparo abajo, pegado al poste derecho, hasta donde llegó su compatriota Marcelo Barovero para meterle las dos manos.

Los regiomontanos respondieron un minuto después en un centro por derecha del colombiano Dorlan Pabón al área, donde el paraguayo Bruno Valdez cortó a tiempo, antes de la llegada de Funes Mori.

Cuando parecía que irían al descanso sin daño en sus respectivos marcos, los azulcremas terminaron con el cero, en una gran jugada de Henry Martin al minuto 44.

Todo se originó en el cobro de una falta en medio campo a la entrada del área, donde Martin recibió de espaldas, se dio la vuelta para habilitar al uruguayo Federico Viñas, quien disparó ante la salida de Barovero, pero con poca fuerza, lo que le dio tiempo a Carlos Rodríguez de despejar, pero atacó mal balón y lo introdujo en propia meta.

En tiempo agregado Monterrey logró el empate en un tiro libre al área, donde el colombiano Stefan Medina controló para definir pegado al poste derecho, acción que fue anulada por fuera de lugar en primera instancia, pero tras revisarlo en el VAR, se dio por bueno para irse 1-1 al descanso.

El panorama se complicó por completo para Águilas en el inicio del segundo tiempo, cuando se quedaron con un hombre menos por la expulsión de Sebastián Córdova, al minuto 51.

Antonio Mohamed buscó aprovechar su superioridad numérica y mandó a la cancha al holandés Vincent Janssen, en tanto Miguel Herrera respondió con el ingreso de Fernando González, en lugar de Henry Martin, para tratar de tener mayor control en el mediocampo.

Cuando los americanistas ya habían enfriado por completo el juego, y tras una gran atajada de Ochoa, un cobro de una falta al área fue rechazado por el portero tapatío, lo que permitió que el balón fuera metido otra vez al área, donde Nicolás Sánchez peinó para que Funes Mori controlara con el pecho y con una chilena poner la pelota pegada al poste izquierdo para el 2-1.

Los jugadores del cuadro visitante protestaron una supuesta falta sobre Ochoa en la primera acción, sin embargo, el silbante decidió no revisarla en el VAR para dar por bueno el gol.

Alineaciones

MONTERREY

1. Marcelo Barovero

33. Stefan Medina

4. Nicolás Sánchez

3. César Montes

11. Leonel Vangioni

16. Celso Ortíz

29. Carlos Rodríguez

17. Jesús Gallardo

8. Dorlan Pabón

7. Rogelio Funes Mori

20. Rodolfo Pizarro

DT Antonio Mohamed

Cambios

57’, 9. Vincent Janssen por 11. L. Vangioni

69’, 19. Miguel Layún por 3. C. Montes

80’, 32. Maximiliano Meza por 20. R. Pizarro

Posesión de balón 62%

Remates 18

Stefan Medina (45’+2) y Rogelio Funes Mori (90’+2)

AMÉRICA

6. Guillermo Ochoa

22. Paul Aguilar

18. Bruno Valdez

19. Víctor Aguilera

3. Jorge Sánchez

20. Richard Sánchez

17. Sebastián Córdova

5. Guido Rodríguez

11. Andrés Ibargüen

21. Henry Martin

24. Federico Viñas

DT Miguel Herrera

Cambios

40. Roger Martínez por 11. A. Ibargüen

58’, 25. Fernando González por 21. H. Martin

81’, 14. Nicolás Benedetti por 24. F. Viñas

Posesión 38%

Remates 8

Carlos Rodríguez (44’ AG)

¡El héroe de hoy!



El apunte

Los escenarios

Con el resultado de ayer, a los norteños les basta cualquier empate o triunfo, mientras Águilas está obligado a ganar por uno para empatar el marcador global y por dos para lograr el campeonato.

REACCIONES Antonio Mohamed

"Tenemos una ventaja importante"



El “Turco” se va feliz con el triunfo y se aferra al resultado conseguido en la Ida para poder alzar el título del Apertura 2019

El Monterrey no ha perdido en sus últimos 10 encuentros de la Liga MX y eso le da confianza a Antonio Mohamed para que sus pupilos mantengan la ventaja conseguida en casa tras vencer 2-1 al América y así se conserve el invicto liguero del DT, quien llegó al equipo para relevar a Diego Alonso.

El timonel argentino asegura que antes de discutir si la ventaja de un gol será suficiente, primero las Águilas tendrán que inventar un plan para dejar tendidos a los Rayados.

“Nosotros siempre intentamos el gol, no muy claro como en otras veces, tuvimos nuestras opciones, pero después de la expulsión se cerraron bien. Nosotros sentimos un poco el desgaste en el segundo tiempo, no tuvimos claridad, pero ganamos el partido. Tenemos ventaja y la estadística dice que nosotros hace mucho no perdemos, así que primero nos tienen que ganar por un gol para irnos al alargue, así que tenemos una ventaja importante para nosotros”, comentó el timonel al término del encuentro.

En la Fase Final del certamen Apertura 2019, el Monterrey echó primero a Santos, líder general del torneo, a quien venció primero 5-2 y después igualó a un tanto para un global de 6-3.

La siguiente víctima de los pupilos de Mohamed fue el Necaxa, uno de los equipos sorpresas del certamen, a los que venció 2-1 en la Ida y 1-0 en la Vuelta, tomando la etiqueta de favorito al título pese a haber clasificado en la octava posición.

La última derrota registada por Monterrey fue el 6 de octubre ante Querétaro, donde los Rayados cayeron 2-1, en duelo que fue dirigido por el interino Héctor Becerra, mientras se hacía oficial la llegada del “Turco”.

