El guardameta Rodolfo Cota, actual portero suplente del Club América, compartió este jueves cómo el equipo vivió momentos de incertidumbre ante la posibilidad de perder a su entrenador, el brasileño André Jardine. Esto surgió tras la oferta que el estratega recibió para dirigir a Botafogo, campeón de Brasil y de la Copa Libertadores en 2024.

“Cuando salió la noticia, estábamos de vacaciones. Regresamos el 6 de enero pensando que quizá se nos iba el profe. Entre broma y broma había cierta inquietud porque la oferta era real. Sin embargo, nos tranquilizó al decirnos que quedarse aquí era su prioridad, porque quiere seguir haciendo historia en el América” , expresó Cota.

El arquero de 37 años destacó las razones que llevaron a Jardine a quedarse en el equipo: “Él ve más allá del dinero. Se fija en la calidad humana, no solo de los jugadores, sino de toda la institución. Creo que eso fue determinante para que decidiera quedarse y seguir escribiendo esta historia tan exitosa con nosotros”.

Sobre su propio papel en el equipo, Cota se mostró cómodo con su rol como suplente de Ángel Malagón: “Soy el segundo arquero y no tengo problema con eso. Me siento bien a mis 37 años. Después de varias temporadas como titular, ahora mi rol es apoyar de otra manera a Malagón, que para mí es el mejor portero de México. Vivo el día a día y me preparo para estar listo cuando el equipo lo necesite”.

Cota también confirmó que Jardine apostará por un equipo juvenil en las primeras jornadas del Clausura 2025, donde él asumirá la responsabilidad de la portería. América, tricampeón del fútbol mexicano, debutará este viernes contra Querétaro en busca de iniciar con el pie derecho la nueva campaña.

