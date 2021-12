América: Miguel Herrera le manda mensaje a Solari y a las Águilas sobre Córdova

Miguel "Piojo" Herrara, fiel a su costumbre, no se cortó y respondió con toda sinceridad al ser cuestionado sobre el fichaje de Sebastián Córdova. El estratega felino aseguró que conoce al jugador y aprovechó para enviar un mensaje al América y a Santiago Solari.

"Sé lo que puede dar, porque es un jugador de gran técnica, entrega y disposición. No lo traje para recuperarlo, sino por lo que me puede dar, y si no jugaba en su anterior club (América), fue por decisión del técnico (Santiago Solari)".

El "Piojo" insistió en que sabe lo que Córdova le puede aportar a Tigres y reiteró que si no jugaba en el América, no era por falta de calidad sino por decisión del conjunto azulcrema.

"Lo encontré muy contento, parece que el cambio le vino muy bien y se va conociendo con sus compañeros. No es que lo recuperemos, sigue siendo constante en selección, si no jugaba en el equipo anterior, es decisión de su equipo. Lo traigo porque tiene gran técnica, le pega bien con los dos pies y nos va a ayudar mucho".

En los juegos amistosos Córdova ya ha dado muestras de lo que puede ayudarle a los felinos: "Conmigo jugaba como segundo contención, como también lo hace en Selección, me ayuda mucho con la salida de le pelota", sentenció.

JL