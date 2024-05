América: Jonathan Dos Santos promete retirarse en Coapa

Con un bicampeonato ya en la bolsa, Jonathan Dos Santos se siente en paz con su carrera en el América, y es por eso que el mediocampista no tuvo problema para asegurar que buscará retirarse en las Águilas después de haber hecho historia en el club.

“Ser bicampeón en esta Liga es muy, pero muy complicado, y han tenido que pasar casi 30 años, por eso le doy gracias a Dios, a mi familia y mi padre que está en el cielo. Se puede ser muy bueno en la temporada, pero la Liguilla es otro torneo y este equipo se lo mereció. Desde el año pasado hicimos un torneo espectacular, y ahora estamos en la historia del club”.

“El secreto es que somos un equipo, el mister ha hecho un trabajo espectacular, porque no es fácil llevar un vestidor con tan buenos jugadores. Es normal tener bajones, pero hemos sido una familia de principio a fin. No voy a pensar en el futuro, pero mi sueño es el América y me voy a retirar en el América”, comentó en entrevista para TUDN.

Sobre la posibilidad de regresar a la Selección Mexicana, Jonathan se mantuvo firme en su postura de ya no portar la camiseta tricolor con el afán de que puedan surgir nuevos jugadores, esto cuando viene la Copa América en los Estados Unidos.

CT