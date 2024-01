En rueda de prensa este viernes, el director técnico del campeón del futbol mexicano, el América, André Jardine, anunció que el futbolista uruguayo Brian Rodríguez permanecerá en el equipo, desestimando así la posibilidad de su transferencia al Fiorentina de la Serie A italiana. Aunque el acuerdo estuvo próximo a concretarse, algunos detalles impidieron la transacción, y Rodríguez ha expresado su deseo de continuar en las filas del América.

"Estaba muy cerca de cerrarse esa situación y Brian tenía el sentimiento de ir a una liga muy importante, pero también quiere seguir; él tiene para dar más aquí en el América. Está tranquilo y enfocado para estar en su máximo nivel físico", afirmó Jardine en conferencia de prensa.

Además, reveló que el Zenit de San Petersburgo, equipo de la liga rusa, mostró interés en el centrocampista español Álvaro Fidalgo, pero la negociación no prosperó. Jardine señaló que Fidalgo no se siente inquieto por no concretarse la salida, ya que confía en que su carrera continuará en ascenso en el América, y que, de darse una eventual transferencia, sería a un gran equipo en una liga importante en Europa.

“Ha tenido varias oportunidades de salir y si se da que sea para un gran equipo en una liga importante en Europa, él tiene una larga carrera por delante, no está ansioso por irse porque sabe que vienen cosas buenas para él aquí. Es un jugador que debe estar siempre en grandes equipos que peleen por títulos", subrayó el técnico.

MF