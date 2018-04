Almeyda dirige al segundo mejor equipo en la historia rojiblanca

Si accede o no a la final de la Concachampions, el técnico del Guadalajara Matías Almeyda estará tranquilo porque ha visto cómo sus jugadores se han entregado, tomado con seriedad cada una de las competiciones en las cuales están y los ha invitado a que vivan cada instante al máximo, porque dice, ser el segundo equipo más ganador en la historia de Chivas es para celebrarlo.



"Estoy viendo habitualmente que por ejemplo en los entre tiempos le dan reconocimiento a ex jugadores, lo cual nos gusta a los ex futbolistas, que nos reconozcan. Pero muchas veces el recuerdo es cuando uno no está, por eso es mejor vivir el presente, han conseguido títulos y después del Campeonísimo son los que más ganaron y están jugando".



"Este grupo de mexicanos quedará en la historia de Chivas, más allá de que se avance o no, ya lo que han logrado marca que en los últimos 40 o 50 años son los únicos que han conseguido cuatro títulos y le dan valor a la gente cuando ya no está más".



Almeyda lleva seis finales con el Guadalajara, de las cuales ha ganado cuatro. Buscará la séptima y la primera en su carrera como técnico en el plano internacional, lo cual le tiene muy contento y quiere seguir haciendo historia con el conjunto tapatío.



"En lo personal será algo especial, porque llegar a una semifinal y estar a un paso de la final en el plano internacional, es la primera que me sucede como entrenador. Tenemos un plantel con ganas de trascender y llevar la bandera de México a lo más alto posible, así que como entrenador ellos me dejan tranquilo, con confianza".



El técnico rojiblanco aseguró que ha notado cierto enfado porque Chivas haya llegado a la instancia de semifinales, por eso han ocurrido algunas cosas raras, como la sanción a Jair Pereira.



"Sí me resulta muy extraño pero más por ser un equipo que tiene solamente mexicanos, por ahí incomoda que llegue a una final, pero estamos listos para competir, este equipo ha demostrado que tiene seis finales y llegar a una semifinal estamos acostumbrado, buscaremos cuidar el resultado".



LS