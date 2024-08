Alex Padilla ilusiona a la Federación Mexicana de Futbol

El debut de Alex Padilla en el arco del Athletic Club de Bilbao tiene emocionado al balompié nacional.

Luego de que el cancerbero mexicano debutara en La Liga de España en el juego contra el Getafe, en la Federación Mexicana de Futbol (FMF) son conscientes de que Padilla podría ser una de las grandes apuestas de la portería nacional .

Por lo menos así lo siente Andrés Lillini, Director de Selecciones Nacionales Menores que habló de cómo fue el contacto que tuvo con Padilla para invitarlo a representar a México a pesar de que el arquero ya había estado en las categorías inferiores de la Selección de España.

“Me tocó hablar con Alex el año pasado para traerlo a Centroamericanos, justo yo ingresaba a la Selección y me trató muy bien. En ese momento él esperaba un llamado de España Sub-21, y como no se dio quedó la puerta abierta para venir a México, volvimos a hablar y decidió venir . Que haya debutado en uno de los arcos más difíciles del futbol español es muy grato, y al ser elegible para la Selección es un futuro”.

“Nosotros nos pusimos en la cabeza que todo jugador elegible para México y que sea muy bueno tiene que jugar en México. Ese es mi objetivo principal y no voy a dudar un minuto en no abandonarlo, porque la base de todo proyecto es el scout, saber dónde están los mejores, y los mejores deben de jugar en Selección”, comentó Lillini.

En otro orden de ideas, al tratarse de uno de los mejores formadores de futbolistas en el país, Lillini aplaudió el regreso de la llamada “regla 20/11”, la cual brinda mayores oportunidades a los futbolistas juveniles formados en México y que se reactivó para este Apertura 2024.

“Esta regla ha tenido un éxito bárbaro. Ahí están los chicos que están jugando, no lo hacen nada mal y quienes sacamos provecho de todo eso somos nosotros. Material hay, si no en los eventos de Selecciones Juveniles no estaríamos como estamos ahí arriba. México es alguien que a nivel mundial en juveniles es muy respetado ”.

“¿Qué nos ha faltado? Que jueguen en Primera División, que tengan más oportunidades, que se les den más minutos y se les aguanten más. Al final para eso se forman y uno trabaja. Si no juegan en Primera División de nada sirven estos procesos, entonces tendríamos que tener mayor contemplación, más aguante, darle más tiempo al jugador mexicano”, finalizó.

SV