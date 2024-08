Durante su paso por los Pumas, Andrés Lillini y Alan Mozo tuvieron un vínculo especial, pues mientras que el entrenador argentino se fue forjando como estratega, el ahora lateral de Chivas logró debutar en Primera División y consolidarse con la UNAM.

En ese entendido y a sabiendas de que Alan Mozo no ha sido considerado como elemento de Selección Mexicana durante las últimas convocatorias, el ahora Director de Selecciones Nacionales Menores habló al respecto del zaguero estrella del Rebaño.

"Yo no puedo decir si debe o no de estar (en Selección). Tengo un cariño muy grande por él, porque me crie como entrenador con esos jugadores, y Alan es un jugador que se destaca. Si tiene que estar en Selección o no, eso ya lo decide Javier (Aguirre)", comentó Andrés Lillini.

Al respecto de Chivas, el timonel argentino reconoció que el trabajo que ha hecho el Rebaño al scoutear jugadores con doble nacionalidad ha venido a complementar lo hecho por él y su equipo de trabajo en Selección Mexicana.

"Nos favorecimos los dos. Chivas necesita jugar con mexicanos y creo que tiene el mismo pensamiento que yo, entonces al final si está en Chivas el jugador es mejor porque tiene mucho mayor seguimiento. El mexicano por nacimiento en el país, por papá o mamá mexicanos, es mexicano. Así que bienvenidos sean los que juegan bien a la Selección", finalizó.

Durante los últimos torneos, Chivas se ha hecho de los servicios de futbolistas con doble nacionalidad como Óscar Whalley, Cade Cowell, Daniel Aguirre o Fidel Barajas.

