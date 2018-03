Alejandra Zavala ha tenido su mejor arranque

Este 2018 ha arrancado de buena manera para la tiradora tapatía Alejandra Zavala, quien durante estos primeros tres meses del año ha tenido demasiada actividad entre giras europeas y la Copa del Mundo de Tiro Deportivo que recién culminó en Jalisco.

Al respecto, el entrenador Hugo Hernández destacó que este ha sido el mejor arranque de año en la carrera de Zavala, competidora a la que cada vez nota más consistente y estable en los grandes eventos.

“En nuestro análisis este año hemos tenido el mejor arranque de Alejandra Zavala. Su nivel deportivo cada vez está más estable, subiendo sus marcas, siendo más consistente y aumentando sus promedios, esa es la tarea, llevar a lo deportivo más alto siempre”, compartió.

Concordando con su entrenador, Alejandra Zavala señaló que se siente orgullosa por este arranque de año, en el cual, entre otros logros, ya consiguió colgarse una medalla de plata en la Copa del Mundo.

“Algo que me enorgullece es eso, que año con año en enero mi entrenador dice que es el mejor arranque y en esta ocasión no es la excepción. Sí es mi mejor arranque que he tenido hasta la fecha, eso me da muchísima seguridad y eso se notó en este Mundial que pasó”, dijo la tiradora jalisciense.

Dos medallas de oro en República Checa (enero), una medalla de bronce en Munich (enero), un oro, una plata y un bronce en Holanda (febrero), fueron los metales que Zavala se colgó antes de adjudicarse la plata en la Copa del Mundo de Tiro Deportivo realizado recientemente en Jalisco.





Retos pendientes

Aunque Zavala se ha consolidado entre las mejores del mundo cuando disputa la prueba de pistola de aire a 10 metros, ella y su equipo aún tienen el reto pendiente de ganar terreno dentro de la de pistola de fuego a 25 metros, prueba en la que recién comenzaron a incursionar.

Referente a esto, el entrenador Hugo Hernández señaló que tienen buenas sensaciones tras sus primeras experiencias en esta prueba, por lo que espera que en un futuro puedan disputar las medallas tanto en pistola de aire como pistola de fuego.

“La sensación ha sido positiva, en cada fase que nos hemos propuesto desarrollar así ha sido y esta no es la excepción. Obviamente nos falta mucho camino por recorrer, pero esperamos tener la paciencia suficiente para poder invertirle la misma capacidad y tiempo que en las otras pruebas".

“Son contadas con los dedos de una mano las tiradoras que compiten bien en ambas pruebas (10 y 25 metros), entonces nosotros tenemos ese reto que vamos a superar con calma”, finalizó el entrenador.

EL DATO

Lo que sigue

Para mayo próximo, Alejandra Zavala seguirá con su fogueo internacional en Estados Unidos y Alemania.