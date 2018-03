Alejandra Zavala, de cara a un reto personal

Éste sábado Alejandra Zavala tendrá un reto más que interesante cuando arranque su participación en la última especialidad que disputará dentro del Mundial de Tiro Deportivo, mismo que culminará este fin de semana en el Club Cinegético Jalisciense.

Y es que a pesar de que está acostumbrada a brillar dentro de la prueba de pistola de aire, este día Alejandra se medirá dentro de la modalidad de la Pistola Deportiva (de fuego) a 25 metros, una especialidad que aún no domina y en la cual apenas está tratando de abrirse paso.

Este viernes por la tarde la experimentada tiradora realizó sus prácticas de cara a que mañana comience la ronda clasificatoria. Al respecto, Zavala se mostró contenta pero cautelosa, pues asegura que sería aventurado pensar en que pueda acceder a la ronda final de esta categoría.

"Sería bastante arriesgado pensar en una final en estos momentos, yo creo que es algo que llegará, pero ya en su momento".

"Sé que más adelante incluso podré tener medallas en Copas Mundiales, pero tengo que pensar que ahora es el momento de foguearme y de avanzar en puntos. Esta es una muy buena oportunidad".

"Esta es la cuarta o la quinta competencia internacional que voy a tener en esta prueba, ya es el año en donde se me permite tirarla ya de lleno, entonces eso ayuda. He mejorado bastante, incluso estuve un tiempo sin la pistola porque me la retuvieron en Alemania, pero las cosas van avanzando bien, por buen camino", compartió.

¡Contenta es poco! Hoy obtuve la medalla de Plata en el campeonato mundial de Guadalajara . Mañana a seguir con la frente bien alta y buscar el mejor resultado con el equipo mixto! Vamos México! _ pic.twitter.com/uoePHnBJZG — Alejandra Zavala V. (@alepistolas) 5 de marzo de 2018

En este breve camino que ha labrado dentro de la modalidad de Pistola Deportiva, Alejandra Zavala afirma que ha podido comprender mejor los tiempos de competencia. Además, destaca el fogueo que ha obtenido en estos pocos eventos internacionales en donde ha incursionado en una prueba relativamente nueva para ella.

"He aprendido a manejar los tiempos de la competencia, lo cual es algo muy importante, porque a veces cuando entrenas no ves los tiempos, sólo te enfocas en las cuestiones técnicas".

"Ya en las competencias sí te ayuda incluso el foguear, tengo que acumular experiencias para lograr los resultados adecuados", finalizó.

Para Zavala es determinante avanzar rápido en el mundo de la Pistola de Fuego, pues también disputará esta modalidad dentro de los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018.

Para saber: durante la práctica vespertina de este viernes, misma que estuvo compuesta por seis fases, la tiradora mexicana obtuvo puntajes de 48, 49, 46, 49, 46 y 48.

SA