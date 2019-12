Alan Pulido ya tiene equipo en la MLS; J.J. Macías regresa a Chivas

En Chivas se vive un cambio de estafeta en el ataque.

Alan Pulido, quien hace unas semanas lograra el título de goleo enfundado en la playera del Rebaño, ahora vestirá los colores del Sporting Kansas City de la MLS; su lugar y el número 9 que deja vacante serán tomados por José Juan Macías, el mejor delantero mexicano de los últimos 12 meses en la Liga MX.

Pulido llegó a Chivas procedente del Olympiacos de Grecia ya iniciado el Apertura 2016, con la encomienda de terminar con la sequía goleadora y aportar su granito de arena para un objetivo: lograr títulos. Con el paso de los días, dicha meta se cumplió cuando bajo la dirección técnica de Matías Almeyda fue parte de tres campeonatos: Copa y Liga del Apertura 2017 y Concachampions 2018. Su consagración individual la consiguió en el Apertura 2019, al lograr el título de goleo con 12 tantos.

Ahora su carrera continuará en un equipo que tuvo una temporada para el olvido. El Sporting Kansas City ocupó el sitio 11 entre los 12 cuadros de la Conferencia Oeste de la MLS; sin embargo, el sueldo que recibirá (tres millones de dólares anuales) será mucho mayor a lo que recibía con el Guadalajara, siendo ésta una de las principales razones de su salida del redil.

En su carrera profesional en México, el tamaulipeco también conquistó una Liga y un Campeón de Campeones con Tigres, equipo al que le marcó en un par de ocasiones en la Final del Clausura 2017, ya vistiendo la playera rojiblanca.

Regresa el hijo pródigo

Quien entra al quite ahora que Pulido no estará más con el Guadalajara es José Juan Macías, quien luego de no lograr un acuerdo salarial con el León, equipo con el que estuvo el último año y para el que marcó 19 goles, el canterano rojiblanco regresa a casa para tener un lugar en el 11 de Luis Fernando Tena.

Macías tendrá un mejor salario con el Rebaño y la promesa de recibir el apoyo necesario para emigrar a Europa en el corto plazo.

A través de Twitter, Chivas recibió a Macías con un desplegado que decía “De 9 en casa”, adelantando que el formado en la cantera estaba de regreso, tras un año de fogueo y éxito con los esmeraldas, con los que fue pieza clave en el subcampeonato del Clausura 2019 y la clasificación a la Liguilla en este torneo.

Diego Martínez, fuera de la estructura

Los movimientos en el Guadalajara no solamente son en el primer equipo, también en la estructura de Fuerzas Básicas hay bajas.

Estos cambios obedecen a la “Revolución por la Salvación” que iniciaron con la llegada de Ricardo Peláez, y ahora le tocó salir a Diego Martínez, quien era el coordinador de Fuerzas Básicas.

En su momento se le dijo adiós a Luis Valls, quien fuera entrenador de arqueros y que trabajara durante dos décadas en la estructura de Chivas. Ahora el “Peinado” Martínez, no está más en el redil.

El contrato de quien fuera también entrenador en las básicas, director de la Escuela de Futbol Chivas “La Gigantera”, así como director en su momento de las Fuerzas Básicas, terminó este mes y ya no fue renovado.

Esto obedece a una reorganización que está sufriendo la estructura y no tenía cabida ya en el nuevo proyecto que se viene, en el cual Marcelo Michel Leaño trabaja a marchas forzadas integrando nuevos métodos con el apoyo externo del Barcelona.