Alan Pulido se decide sobre si jugar Juegos Olímpicos o Copa Oro

Si fuera por Alan Pulido, preferiría ir a los Juegos Olímpicos en lugar de la Copa Oro, porque todavía siente la molestia de haber quedado fuera del equipo que ganó la medalla de oro en Londres 2012.

La decisión no queda en manos del delantero del Sporting de Kansas City, sino en las del entrenador de la Selección Mexicana sub-23, Jaime Lozano, quien apuntaría a otro "9" para reforzar al combinado nacional.

"Estoy a la disposición y ojalá que en cualquiera de estas dos competencias que se vienen, ya sea en Copa Oro o Juegos Olímpicos, me toque ir. Para mí, será una gran felicidad estar. En una entrevista anterior, [dije] que si me dieran a escoger, serían los Olímpicos, porque me quedé con un mal sabor de boca de no ir a Londres, pero estoy disponible para cualquiera", comentó el tricolor, que suma cuatro goles en la presente temporada de la MLS.

Pulido quiere destacar este año para que Gerardo Martino, director técnico de la Mayor, rumbo a la Copa del Mundo en Qatar 2022, la cual es su principal objetivo.

El tamaulipeco, que se unirá al resto de los seleccionados la próxima semana previo al Final Four de la Concacaf, tendrá una competencia directa con Henry Martín, del América, por el puesto titular en el eje del ataque del Tricolor.

"Me llevo bien con Henry, estoy contento por estar en la Selección y será un orgullo representar a mi país, ver a mis amigos y compañeros. Al llegar ahí, más que competencia, lo que quiero es hacer buen grupo, ganar partido a partido, y poner a la Selección en lo más alto. El Tata sabrá elegir a los jugadores", explicó, vía videoconferencia previo al encuentro entre Kansas City ante el Dynamo de este sábado.

Las ausencias de Raúl Jiménez y Javier Chicharito Hernández han dejado abierta la posibilidad de que exista un nuevo referente que firme la mayoría de los goles durante este verano, en el Final Four y Copa Oro.

"No lo veo como remplazo, cada jugador tiene diferentes cualidades y trato de vivir el momento".

El Sporting –segundo en la clasificación en la Conferencia Oeste– se quedará sin su goleador por un par de semanas, en lo que se cumplen los encuentros oficiales.

"No remplazas a Alan Pulido, porque es lo que es. Eleva la calidad de nuestro equipo y juego. Lo que debemos hacer es darle oportunidades a otros jugadores para que también tengan un impacto. Alan se va y debemos manejarlo lo mejor posible, no hay de otra", lo elogió el entrenador de Kansas City, Peter Vermes.

AJ