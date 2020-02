Aficionados de Atlas desinformados del veto, asisten al Jalisco

Algunos aficionados al Atlas se dieron cita al Estadio Jalisco, con la esperanza de ver a sus Rojinegros enfrentar a Xolos y vivir un rato agradable en el Estadio Jalisco, sin embargo a su llegada se dieron cuenta de lo peor.

Abel Iñíguez, acompañado de su esposa, preguntaba donde se podían comprar boletos, hasta que un guardia de seguridad le informó que el acceso al inmueble no era posible. "Vengo desde Phoenix, Arizona, y no estaba enterado del veto hasta que vi no había gente ni movimiento".

Desde Phoenix, Arizona venía este aficionado a presenciar el duelo de @atlasfc. Desafortunadamente se dio cuenta que el estadio está vetado. pic.twitter.com/MqnNcF6zJh — DEPORTES (@informador_DEP) February 1, 2020

Abel está en contra de la sanción al Estadio. "No creo que esté bien que los que nos portamos bien paguemos las consecuencias de los que no".

Él no fue el único, otra familia oriunda de Fresnillo, Zacatecas, también desconocía el castigo para su equipo. "Hicimos seis horas para ver al Atlas y sentimos tristeza de no poder entrar", comentó Eduardo Badillo, que junto a su esposa Eréndira Ramírez también manifestó su inconformidad al veto.

Otra familia de Fresnillo, Zacatecas, venía a presenciar el duelo de @atlasfc. Al no entrar lamentan los motivos del veto al Estadio Jalisco. pic.twitter.com/SMrhqyuEC5 — DEPORTES (@informador_DEP) February 1, 2020

"Es triste que por unos perdamos todos, a quien deberían prohibirle el paso es a sus porras, alos que gritan, no a los que venimos a apoyar.

En el caso de ambas familias, no podrán asistir al próximo duelo del Atlas como local el jueves 6 de febrero, pues solo venían de vacaciones este fin de semana.

LS