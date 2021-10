La afición de Cruz Azul ya empieza a sentir el Clásico Joven del próximo domingo ante el América y se dio cita en las afueras de las instalaciones de La Noria para exigirle a sus jugadores mejor actitud.

El que salió a dar la cara por los jugadores cementeros y fue acechado por la afición, fue el Shaggy Martínez, quien aunque los hinchas le reconocieron que es de los que más "ganas" le mete, le pidieron que contagiara a sus compañeros y que entendieran que el Clásico no se puede perder.

"Entonces queremos recordar que estos partidos para nosotros no se pueden perder, no queremos que suceda algo como lo del partido de Semifinales (vs Pachuca), donde ninguna tarjeta amarilla cuando se nos venía la noche encima, hay que dejar todo hermano, estos partidos se tienen que ganar o ganar", señaló el aficionado que tomó la palabra.

"Para nosotros eres uno de los que se la parte la madre, quisiéramos más como tú en la cancha. Sin embargo, queremos que lleves este mensaje y que no se quede nada más en esta plática", remató.

Palabras de La afición con Shaggy



La Máquina necesita el triunfo para aspirar a meterse en la zona de Liguilla directa, mientras que las Águilas ya tienen asegurado el liderato general.

