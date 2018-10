Adiós a uno de los consentidos en la Nuevo Progreso

La Temporada Grande en la Plaza de Toros Nuevo Progreso sigue su curso, y en esta ocasión los tendidos del coso tapatío tendrán la oportunidad de ver por última vez a uno de los matadores consentidos de la afición jalisciense. Se trata del capitalino Ignacio Garibay, quien pisará el albero tapatío por última vez en su carrera, ya que ha comenzado su campaña de despedida, la cual culminará con el corte de coleta para el próximo año en Aguascalientes.

“Hay muchos sentimientos encontrados, sobre todo cuando se habla de plazas que para mí son especiales, como Guadalajara, en donde he tenido la fortuna de tener una relación increíble en muchas ocasiones y en otras una relación dura. Lo que me ha pasado en Guadalajara siempre fue intenso e importante para mi carrera, porque tuve indultos, corté rabos, trofeos a la mejor faena hasta probablemente la cornada que más me ha asustado en mi carrera”.

Garibay agradeció profundamente al público tapatío, que siempre lo apoyó en las tardes en las que vio las dos caras de la moneda en el toreo.

“Yo lo único que tengo que decirles es profundamente muchas gracias. Yo he sido un torero de Guadalajara, caí de pie en esta plaza. Estoy muy agradecido, les doy las gracias a toda la afición, por lo bueno y por lo malo”.

Tras haber vivido tardes de gloria y de sufrimiento en la Nuevo Progreso, el diestro nacido en la Ciudad de México describió cuál fue su momento cumbre en el máximo escenario que tiene la fiesta brava en el Occidente del país.

“Puedo hablar desde indultos y fracasos importantes. Aquella vez que toreando al lado de Morante (De la Puebla) y (Sebastián) Castella, un toro de Montecristo me pegó una cornada, yo quise salir de la enfermería a matarlo, esa ovación que me llevé cuando la gente se da cuenta que forcejeaba para salir a terminar la faena, ese ha sido uno de los momentos que más ha marcado mi vida como torero”.

Garibay se ceñirá el capote de paseo por última vez en Guadalajara esta tarde, donde compartirá el ruedo con el rejoneador español Andy Cartagena y el coleta hidrocálido Fabián Barba, para lidiar dos astados de San Isidro y cuatro de Montecristo.