Abner Mares, por la revancha y supremacía

Completamente convencido de que vive el mejor momento de su carrera boxística, Abner Mares afirma: “Tengo 32 años, pero peleo como uno de 25”.

Lo anterior pudiera parecer una simple declaración optimista de un pugilista consolidado, pero si analizamos la exhibición que dio en octubre pasado al derrotar con autoridad a un joven virtuoso como Andrés Gutiérrez, las palabras de Mares toman tintes de verdadera advertencia.

Hoy el jalisciense tiene de frente uno de los más grandes retos de su carrera, pues el próximo 9 de junio volverá a verse las caras con el también mexicano Leo Santa Cruz, quien actualmente lidera el ranking mundial de los pesos pluma.

Mientras que Mares llegará a esta contienda como el actual monarca regular de la Asociación Mundial de Boxeo, Santa Cruz lo hará como el súper campeón de este mismo organismo. Un choque de trenes, quizá el último que se dé antes de que Abner emigre a otra División superior a las 126 libras.

—Hace casi tres años de esta primera pelea con Santa Cruz, ¿qué tanto has cambiado en este tiempo?

—He cambiado bastante, tanto en lo personal como en lo deportivo. He evolucionado bastante, he crecido como boxeador a un lado de Robert García, que ya voy para dos años con él en donde he hecho dos peleas y creo que se ha mostrado el entrenamiento. Con él en mi esquina hemos dado de qué hablar ante rivales como Jesús Cuéllar y ante un gran joven como el “Jaguar” Gutiérrez.

—¿Qué tendrás que hacer diferente en esta ocasión para salir con el triunfo?

—Pienso que aunque hice la pelea equivocada, tuvimos un combate cerrado hace tres años. Imagínate si hago los ajustes… creo que la pelea sería a mi favor y más fácil, por ello sí haremos dos o tres cambios en lo estratégico: más movimiento, poquito más de ángulos, cosas así, pero al final del día creo que el entrenador es quien lleva ese papel, yo soy el estudiante. Es cosa de hacerle caso a mi esquina y saldremos con la mano en alto.

—¿Has seguido las últimas peleas de Santa Cruz para considerar alguna estrategia?

—De reojo sí. No te voy a mentir: no me he sentado a ver todas las peleas, de hecho no he visto completa mi pelea contra él. Mentalmente recuerdo los errores que cometí y los ajustes que tengo que hacer. La pelea en la que él perdió contra Frampton la vi un poco, pero también recuerdo que tuvo revancha y volvió para ganar esa pelea. El boxeo lo tenemos de nuestro lado.

—¿Esta revancha llega en el mejor momento para ti?

—Yo siento que sí, lo hemos visto y no es por comparar, pero uno ya se ve maduro. Yo soy alguien que siempre entrena a conciencia y por ello creo que no me veo a mi edad. Tengo 32 años y en el boxeo a esas alturas te pintan como grande, sin embargo en mis últimas peleas me he visto como un boxeador de veintitantos. La edad es sólo un número, lo que importa es cómo te prepares y cómo te mantengas.

Los récords Abner Mares Leo Santa Cruz 31 triunfos (15 KOs) 34 triunfos (19 KOs) 2 derrotas (1 KO) 1 derrota (0 KO) 1 empate 1 empate 44% porcentaje de KOs 53% porcentaje de KOs

El 29 de agosto de 2015, Santa Cruz se impuso a Mares por decisión mayoritaria, en el combate que sostuvieron en el Staples Center de Los Ángeles. ESPECIAL

Mandamás de los pluma en la mira

En una División en la que existen figuras como su próximo rival además de Carl Frampton, Gary Russel u Óscar Valdez, Mares tiene su objetivo puesto en ser el mejor de los pesos pluma del orbe.

“Me gustaría enfrentarlos a todos. Honestamente siento que tengo la capacidad para ganarle a todos ellos. Creo que se dará la oportunidad”.

— ¿Planeas estar mucho tiempo más en las 126 libras?

— Creo que estaré un año y medio ahí, luego será en otra División. Antes de cambiar me gustaría enfrentar a un Óscar Valdez, a un Frampton, ya después ir a súper pluma si hay una pelea por campeonato.

— ¿Cómo vislumbras esta posible incursión en súper pluma?

— Me mantengo positivo, sé que hay grandes peleadores en esa División. Incluso tengo un rival en la mira: Gervonta Davis.

Sueña pelear en México

Aunque fue olímpico por México e hizo una buena carrera en el boxeo aficionado, el tapatío Mares no ha disputado una sola de sus contiendas como profesional en suelo mexicano. Por lo anterior, el campeón del mundo sueña con pelear alguna gran cartelera en su país.

“Me encantaría, la verdad que es un sueño para mí poder pelear en un futuro en tierras mexicanas, si se puede en jaliscienses. Soy ex olímpico mexicano, siempre he representado a mi país, pero desafortunadamente la promoción que tengo casi no tiene cartelera en México. Ojalá podamos hacer allá una cartelera grande, una despedida o una exhibición”, finalizó el púgil tapatío.

Mares debutó como profesional en 2005 y desde ese entonces ha realizado un total de 34 peleas. Todas y cada una de esas contiendas fueron en territorio estadounidense.