El tenista Carlos Alcaraz, no logró mostrar el nivel que lo llevó a ganar dos títulos de Grand Slam este año debido a una molestia estomacal , y perdió 6-1, 7-5 ante Casper Ruud en su primer partido en las Finales ATP. A pesar de tener ventaja en el segundo set, Alcaraz no pudo mantenerla, y Ruud, el alumno más destacado de Rafa Nadal, se llevó la victoria.

El primer set fue completamente dominado por el noruego. Alcaraz cometió varios errores con su derecha, mientras que Ruud se mostró paciente y consistente. En solo 35 minutos, el noruego cerró el primer set con un contundente 6-1.

Para el segundo set, Alcaraz pareció recuperar su ritmo y, con una volea en la red, logró su primer quiebre del partido. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el murciano no logró mantener la ventaja y cedió el set.

Este triunfo representa la primera victoria de Ruud sobre Alcaraz en cinco enfrentamientos profesionales, y pone en peligro las opciones del español de avanzar a las semifinales del torneo que reúne a los ocho mejores jugadores del año en Turín.

Alcaraz admitió no haber estado al 100%: “Antes de venir me sentía mal. Tenía la esperanza de que con los días estaría mejor, pero hoy no me he encontrado bien, quizás por los nervios del primer partido” . Añadió que su malestar estomacal le dificultó sentirse cómodo en la cancha y prefirió no hablar más de ello para evitar sonar a excusa.

A pesar de su derrota, Alcaraz sigue siendo uno de los mejores tenistas del año, con victorias en el Abierto de Francia y Wimbledon, elevando su cuenta a cuatro títulos de Grand Slam. Sin embargo, recientemente sufrió una caída al tercer puesto del ranking tras perder en los octavos de final del Masters de París.

Ruud, por su parte, destacó que no tenía muchas expectativas para el partido: “Nunca había vencido a Alcaraz, así que estoy feliz de finalmente lograrlo” . El noruego se mostró paciente y aprovechó las oportunidades para llevarse el partido.

Alcaraz, quien dominó el marcador de tiros ganadores 25-16, cometió 26 errores no forzados, mientras que Ruud cometió solo 10. El español solo aprovechó uno de los seis puntos de quiebre que tuvo.

En la misma jornada, Zverev se enfrenta a Andrey Rublev en el grupo de Alcaraz y Ruud. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a las semifinales del torneo.

El número 1 del mundo, Jannik Sinner, y Taylor Fritz, también ganaron en el otro grupo, derrotando a Alex de Miñaur y Daniil Medvedev, respectivamente.

