Latinoamérica vive su mejor momento en el tenis mundial

Actualmente, varias tenistas latinoamericanas están teniendo un destacable desempeño que les permite estar dentro del top 100 del ranking de la WTA, como la argentina Nadia Podoroska, quien se encuentra en el lugar 80° y estará presente en el Mérida Open AKRON, que iniciará este lunes y culminará el próximo domingo.

La tenista albiceleste brindó unas palabras a El Informador, previo a iniciar su actividad en la ciudad maya, en las que destacó el gran momento actual que viven las jugadoras latinas, reconociendo que es el mejor en los últimos años. Sin embargo, espera que existan más torneos en los que las jugadoras puedan seguir compitiendo como hasta ahora lo han hecho.

“Estoy convencida que este es el mejor momento para las latinas en los últimos años. Hay muchas jugadoras dentro del top 100, de Brasil, Argentina, Colombia, México. Creo que eso es bueno, que no sea solo de un país sino de varios, habla de un crecimiento de la región, que es lo que se necesita. Además de eso también la cantidad de torneos que estamos teniendo, que ojalá sean más, necesitamos más, pero bueno, está mucho mejor que hace un par de años”, expresó Nadia.

Aprovechó para hablar sobre lo que espera dentro del Abierto de Mérida, ya que, el año pasado, fue parte de las jugadoras que estrenaron la sede, sin embargo, se despidió pronto. Además, en caso de ganarlo, se estaría convirtiendo en su máximo título en su carrera, hasta el momento.

“El año pasado no tuve una gran semana, me fui rápido, nunca es lindo, aparte en torneos tan buenos como estos, que uno se siente muy cómoda, así que ojalá que este año pueda jugar mejor y quedarme más tiempo.”

“En el tenis cada semana es una oportunidad, no la veo como algo especial, si puedo decir que me gusta mucho jugar en América Latina, me siento más cerca de casa, el público se siente diferente”, concluyó la argentina.

