Guadalajara es una ciudad que por tradición suele albergar los mejores eventos deportivos. Es una metrópoli que está llamada a destacar por su capacidad de manejar una impecable organización y por ser una cálida anfitriona. Por ello, se ha ganado la oportunidad de instalarse como una parada importante dentro del calendario de la WTA y asegurar, por al menos 10 años, que la gira siga aterrizando en suelo jalisciense.

Hace apenas una década el público tapatío tenía poco, por no decir nulo, interés en el tenis. Resultado de la poca promoción que se le daba a este deporte en la ciudad, los escasos lugares para practicarlo y torneos que no llegaban porque no había alguien que se atreviera a apostar por ellos.

Sin embargo, desde 2019 a la fecha, Gustavo Santoscoy Arriaga y Gustavo Santoscoy García, padre e hijo, liderando la empresa GS Sports Management, han logrado posicionar al deporte blanco en el gusto de la sociedad jalisciense, misma que ya espera con ansias la semana completa en la que se puede disfrutar de las mejores tenistas del mundo.

De comenzar con el Abierto de Zapopan de categoría 125, se ha llegado a tener un WTA Finals y también certámenes de máxima competición como lo son WTA 1000 y 500, todo ello logrado en menos de un lustro, teniendo en cuenta que durante 2020 no se pudo realizar ningún torneo por la pandemia.

La familia Santoscoy, junto a los esfuerzos de los gobiernos locales, superaron a ciudades como Shenzen, Praga y Linz que estaban en la búsqueda de poder recibir este tipo de competencias, pero fue Guadalajara y su perseverancia y compromiso la que se ganó la oportunidad de convertirse en la capital del tenis en América Latina y entrar al selecto grupo que alberga este tipo de categorías como Miami, Madrid, Roma o Cincinnati.

En el marco de la culminación del GDL Open AKRON 2024, Santoscoy Arriaga mencionó que los esfuerzos seguirán para mejorar el torneo y que cada vez sea más atractivo, no sólo para las jugadoras, sino también para el público y todos los involucrados, permitiendo que sea un evento que se convierta en tradición para nuestro estado y para el país.

“Estamos trabajando fuertemente de la mano de Gobierno del Estado, de cómo mejorar las instalaciones para hacerlas más accesibles al público, a la prensa, a las jugadoras; creo que en cinco años hemos hecho mucho y el siguiente paso es la infraestructura tenística, hemos hablado con arquitectos y patrocinadores y esperemos que algún día tengamos una sala de prensa, instalaciones y estadio como se merece”.

“Hemos crecido y aprendido de los grandes torneos, estamos orgullosos de que la gente tome ya el GDL Open como un evento para Jalisco, para Guadalajara y para México como un evento anual. Como lo dije el año pasado, las mejoras son continuas y una de las siguientes que va por buen camino es la infraestructura del estadio y las instalaciones”, expresó Santoscoy Arriaga.

El evento del GDL Open, no sólo ha crecido en audiencia, tanto física como televisiva, también lo ha hecho en las amenidades que ofrece a cada uno de los asistentes que se dan cita en el Complejo Metropolitano de Tenis, ya que han aumentado las actividades sociales, los puestos de comida, los stands, todo dentro del recinto. Además, las innovaciones continuarán de cara a los próximos años en los que el WTA llegue a la ciudad.

Gustavo Santoscoy Arriaga y Gustavo Santoscoy García, impulsores del tenis en Jalisco. ESPECIAL

Más y más eventos

Los torneos de WTA no serán los únicos que se traigan a la Perla Tapatía, ya que tan sólo en septiembre pasado, se realizó el Future Stars, evento que puso a competir a niñas de entre 12 y 14 años, el cual sirvió como un semillero de posibles estrellas a futuro.

Para principios de 2025 ya se tiene pactado otro torneo, pero en la rama varonil. El Ultimate Tennis Showdown (UTS) se llevará a cabo del 13 al 16 de febrero y en él se traerán ocho de los mejores jugadores en el mundo, bajo un formato de competencia muy diferente al que se tiene actualmente, ya que se permitirá el ruido durante y entre los puntos disputados dentro del partido.

Jugadores como Nick “King” Kyrgios, Casper “The Ice Man” Ruud, Flavio Cobolli y Dennis Shapalov, vivirán una experiencia tapatía en la que competirán por una bolsa de 1.4 millones de dólares, poniendo a prueba al público jalisciense por primera vez, ya que el UTS en Guadalajara será el primero de cuatro torneos a lo largo de América Latina.

“En GS Sports Management trabajamos muy duro para traer espectáculos deportivos internacionales a la Perla Tapatía y hoy puedo decir, sin lugar a equivocarme, que Guadalajara es la ciudad donde se practica y se realizan más eventos tenísticos. Estamos comprometidos al cien por ciento con los jaliscienses en fomentar y acercarlos a este maravilloso deporte, ahora en la rama varonil”, expresó Santoscoy.