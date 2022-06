Juan Ronel Toscano Anderson es el nombre del primer basquetbolista de origen mexicano que se corona como campeón de la NBA. El alero consiguió el título con Golden State Warriors tras una brillante temporada.

Por ello, Juan Toscano se reunió en Palacio Nacional con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y además de sostener una charla, intercambiaron algunos regalos. El basquetbolista aseguró que el Mandatario le dijo que está orgulloso de él por lo obtenido.

"Fue increíble, una experiencia de la que no hay palabras, conocí más historia de México, su cultura y me siento más orgulloso de ser mexicano y representar mexicanos en la NBA y en todo el mundo. Me dijo (el Presidente) que está muy orgulloso de mí, soy campeón de la NBA, el primer y el único", detalló.

¿Qué le dio Andrés Manuel López Obrador a Juan Toscano?

A la salida de Palacio Nacional, Juan Toscano fue abordado por la prensa. En sus manos llevaba algunos obsequios que el Presidente le había hecho: su libro "A la mitad del camino" una botella de mezcal de la marca General Victoria, cuyo costo aproximado es de mil 900 pesos, y una gorra que en su bordado dice "Presidente de la República Mexicana, Lic. Andrés M. López Obrador".

Por su parte, Juan Toscano le obsequió una playera de los Golden State Warriors y posaron juntos con el trofeo de campeón de la NBA en un video que López Obrador presumió en sus redes sociales.

