A remar contracorriente

Lesionados por doquier. Una seguilla de malos resultados. Y sin técnico estable.

Todo conspira en contra del Barcelona al visitar hoy al Dinamo de Kiev, con la imperiosa necesidad de sumar tres puntos para evitar una temprana eliminación en la Liga de Campeones.

Han transcurrido casi dos décadas desde la última vez que el Barça naufragó en la Fase de Grupos del máximo torneo europeo.

Ganar en Ucrania es vital para depender de sí mismos, pero el presente azulgrana es desalentador.

Tendrán a Sergio Barjuan como técnico interino en el banquillo tras despedir a Ronald Koeman la semana pasada.

Desorientado tras la partida de Lionel Messi al París Saint-Germain, el Barcelona marcha en el noveno puesto de la Liga española, nueve puntos detrás del líder Real Sociedad.

Los azulgranas afrontan su cuarto compromiso del Grupo E, en el que marchan terceros con tres puntos, con las bajas de Gerard Piqué y Sergio Agüero por problemas físicos tras el partido que empataron 1-1 el sábado contra el Alavés. Tampoco disponen de Pedri y Sergi Roberto por culpa de lesiones. La nota positiva es que recuperan a Ousmane Dembélé, Frenkie De Jong, Ronald Araujo y Ansu Fati.

Cuando se conjetura que Xavi Hernández podría tomar las riendas, Barjuan procurar que el club catalán se mantenga a flote en Europa.

“El Barça tiene la obligación de ganar siempre y en momentos débiles como ahora la única forma de hacernos respetar es ganando”, dijo el timonel interino. “Mañana tenemos un escenario ideal. Una victoria nos daría mucha alegría”.

Kun Agüero, con ánimo pese a baja

El delantero argentino del Barcelona, Sergio Agüero, que estará tres meses de baja por una arritmia cardíaca, aseguró ayer que está “bien y con mucho ánimo para afrontar el proceso de recuperación”.

Agüero, que sufrió dicha arritmia en el último partido de LaLiga Santander ante el Alavés, señala en su espacio en Twitter: “Estoy bien y con mucho ánimo para afrontar el proceso de recuperación. Quiero agradecerles a todos por tantísimos mensajes de apoyo y de cariño que hacen que mi corazón sea hoy más fuerte”.

Según informa el club, “el Kun Agüero ha sido sometido a un procedimiento diagnóstico y terapéutico a cargo del doctor Josep Brugada. Es baja y durante los próximos tres meses se evaluará la efectividad del tratamiento para determinar su proceso de recuperación”.

RESTO DE LA JORNADA DEL DÍA

Actividad de hoy en la Champions

Partido Horario

Malmo vs. Chelsea 11:45 horas

Wolfsburgo vs. RB Salzburgo 11:45 horas

Villarreal vs. Young Boys 14:00 horas

Juventus vs. Zenit 14:00 horas

Bayern Munich vs. Benfica 14:00 horas

Sevilla vs. Lille 14:00 horas

Atalanta vs. Manchester United 14:00 horas

*Partidos transmitidos por HBO Max