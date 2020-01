A recuperar al Barça perdido

Luego de la derrota en la Supercopa de España ante Atlético de Madrid, que encauzó el despido de Ernesto Valverde, Barcelona regresará a la actividad de Liga cuando reciba hoy al Granada, e intente recuperar el liderato que amaneció en manos del Real Madrid.

Ahora con Enrique “Quique” Setién al mando, los de Cataluña tratarán de tomar revancha de los nazaríes, quienes los vencieron por 2-0 en el partido de la primera vuelta, duelo en el que se vieron totalmente superados en todas las líneas.

“La exigencia a mí no me la impone el club, me la impongo yo. Ya sé dónde estoy. No me van a llamar la atención del club en ningún caso. Trataré de aislarme de muchas cosas que puedan desconcentrarme. Sé que recibiré críticas y admitiré todo”, indicó el nuevo estratega culé.

Y sobre su nueva responsabilidad señaló: “Esto ha sido un regalo absolutamente inesperado que lo voy a disfrutar cada día y trataré de hacer exactamente lo mismo que hice cuando llegué a Lugo, con el mismo entusiasmo para que las cosas salgan bien. Cuando me despierto a veces pienso: me voy a entrenar a estos jugadores. Es que es el mejor sitio donde se puede estar”.

Luego de la victoria de Real Madrid ante Sevilla, el conjunto blaugrana cayó a la segunda posición de la tabla con 40 unidades, pero un triunfo les aseguraría hacerse nuevamente de la punta por tener mejor diferencia de goles que los Merengues.

Para este cotejo, Barcelona podría tener el regreso del guardameta alemán Marc-André Ter Stegen, quien se perdió los últimos dos choques, en los cuales el brasileño Neto fue el titular, recibió cinco goles y el equipo no pudo ganar.

Respecto de su debut con los culés hoy en el Camp Nou ante Granada, Setién sentenció que lo primero es ganar; sin embargo, admitió que si ese triunfo no llega jugando bien, no habrá satisfacción de su parte.

“Lo primero que quiero es ganar, si gano y no jugamos bien me iré a casa enfadado. Todos entendemos que si uno juega bien tiene más posibilidades de ganar. Esta es mi explicación: si mi equipo juega bien, tendrá más opciones de ganar”, concluyó.

HOY EN TV

Barcelona vs. Granada

14:00 horas / Sky 516